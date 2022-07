Σεισμός Φιλιππίνες: Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Άμπρα

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, η οποία επλήγη από πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS). Ο κ. Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ως τη Μανίλα, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά.

RESCUE OPS IN BENGUET

The Bureau of Fire Protection and La Trinidad Fire Station conducts retrieval and rescue operations in Buyagan, La Trinidad, Benguet after a 7.0 magnitude earthquake struck Abra on Wednesday morning.

📸 Bureau of Fire Protection pic.twitter.com/SHSvpxBxUM

— Philstar.com (@PhilstarNews) July 27, 2022