Ο άντρας του Σόμερτον: Τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του πλανήτη

Τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της εγκληματολογικής ιστορίας της Αυστραλίας και πιθανώς του πλανήτη, την ταυτότητα του λεγομένου «Άνδρα του Σόμερτον», μετά από σχεδόν επτά δεκαετίες, υποστηρίζει ότι έδωσε ένας Αυστραλός καθηγητής μέσω ανάλυσης DNA για να αποκαλύψει ποιος ήταν το θύμα. Το πτώμα του άγνωστου άνδρα βρέθηκε από δύο εκπαιδευόμενους τζόκεϊ την 1η Δεκεμβρίου 1948 στην παραλία Σόμερτον της Αδελαΐδας, στη νότια Αυστραλία, με ένα κωδικοποιημένο σημείωμα στην τσέπη του κι ένα αχρησιμοποίητο τσιγάρο στο στήθος.

Η διενεργηθείσα νεκροψία έδειξε ότι ο άνδρας πέθανε από δηλητηρίαση, αλλά η ταυτότητά του παρέμεινε άγνωστη, αφού ουδέποτε εμφανίστηκε συγγενικό πρόσωπο ή φίλος του για να παραλάβει τη σορό του για την ταφή. Το καλοσιδερωμένο σταυροκούμπωτο κοστούμι και η γραβάτα του, διάφορα αντικείμενα που βρέθηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων μία βαλίτσα, είδη ένδυσης από τα οποία είχαν αφαιρεθεί οι ετικέτες, ασυνάρτητη γραφή που πιστεύεται ότι ήταν κώδικας, το βιβλίο ποίησης «The Rubáiyát», του Ομάρ Καγιάμ, και μια σκισμένη σελίδα με τις περσικές λέξεις «Tamam Shud», που σημαίνουν «τελείωσε», έδωσαν τροφή σε σενάρια των ΜΜΕ της Αυστραλίας ότι επρόκειτο για κατάσκοπο του Ψυχρού Πολέμου, ή εραστή που τον έπιασαν στα πράσα και τον δολοφόνησαν.

Τώρα, ύστερα από 74χρόνια, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, Ντέρεκ Άμποτ, υποστηρίζει ότι ο άγνωστος άνδρας ήταν ο Καρλ «Τσαρλς» Γουέμπ, ένας 43χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός και κατασκευαστής οργάνων από το Φούτσκρεϊ της Μελβούρνης. Ο Αυστραλός καθηγητής Άμποτ, που συνεργαζόταν με τη διάσημη για τις γενεαλογικές της έρευνες Αμερικανίδα Κολίν Φιτζπάτρικ, χρησιμοποίησαν τρίχες από τη γύψινη μάσκα του θύματος, που είχε φτιάξει η αστυνομία για τη δημιουργία ενός προφίλ DNA. Έφτιαξαν έτσι ένα οικογενειακό δέντρο με περίπου 4.000 άτομα και το περασμένο Σάββατο οι δύο συνεργάτες έφτασαν σε μια σημαντική ανακάλυψη, αφού το DNA από τις τρίχες ταίριαξε με δείγματα από μακρινούς συγγενείς του Γουέμπ.

«Συμπληρώνοντας αυτό το δέντρο, κατορθώσαμε να βρούμε έναν μακρινό ξάδελφο από τη μεριά της μητέρας του», είπε ο Άμποτ στο CNN. «Ήταν σαν να αναρριχήθηκα και κατέκτησα την κορυφή του Έβερεστ», συμπλήρωσε.

Ο Γουέμπ ήταν το νεότερο από τα έξι παιδιά της οικογένειάς του και είχε γεννηθεί το 1905 στη Μελβούρνη. Ο καθηγητής Άμποτ είπε ότι πέρα από τα γενετικά ευρήματα βρήκαν με τη συνεργάτιδά του και στοιχεία που συνδέουν τον «Άνδρα του Σόμερτον» με τον Τ. Κιαν, καθώς το όνομά του ήταν τυπωμένο στη γραβάτα που φορούσε το θύμα. «Φαίνεται ότι ο Καρλ Γουέμπ είχε έναν γαμπρό, ονόματι Τόμας Κιάν, που ζούσε σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από το σπίτι του στη Βικτόρια», είπε ο Άμποτ στο αυστραλιανό δίκτυο ABC Nes. «Δεν αποκλείεται, λοιπόν, αυτά τα ρούχα που φορούσε και έγραφαν Τ. Κιάν, να του τα είχε δανείσει ο γαμπρός του».

Ο καθηγητής Άμποτ λέει ότι βρήκε και έναν πιθανό λόγο που εξηγεί την παρουσία του Γουέμπ στην Αδελαΐδα. «Έχουμε αποδείξεις ότι είχε χωρίσει από τη γυναίκα του, η οποία είχε μετακομίσει στη νότια Αυστραλία και πιθανώς εκείνος να είχε πάει εκεί για να την εντοπίσει», δήλωσε.

Τον Μάιο του 2021 η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας προχώρησε στην εκταφή της σορού του «Άνδρα του Σόμερτον», αλλά ειδικοί της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ανάλυση DNA, λόγω της μικρής ποσότητας «δειγμάτων προς σύγκριση». Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας, που διεξάγει παράλληλη έρευνα για την υπόθεση, δεν έχει ακόμη επαληθεύσει τα ευρήματα του Άμποτ, ο οποίος ελπίζει ότι τα συμπεράσματά του θα επιβεβαιωθούν από τις Αρχές, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω διερεύνηση της ζωής του Καρλ «Τσαρλς» Γουέμπ.

