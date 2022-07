Ντιμπέιτ Βρετανία: Σοκ, η παρουσιάστρια λιποθύμησε σε ζωντανή μετάδοση

Απότομα διεκόπη το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ των διαδόχων του απερχόμενου Βρετανού πρωθυπουργού Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, όταν η παρουσιάστρια λιποθύμησε. Ξαφνικά έληξε το ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων για την ηγεσία των Συντηρητικών, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, εξαιτίας ενός απρόσμενου γεγονότος… Αρχικά, τα βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν απλώς ότι ένας «μυστηριώδης θόρυβος» ήταν αφορμή να διακοπεί η τηλεοπτική «μονομαχία» των υποψηφίων, αναφέροντας ότι η Λιζ Τρας σοκαρίστηκε όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Αργότερα, ωστόσο, έγινε γνωστή η πραγματική αιτία: η παρουσιάστρια και συντονίστρια της συζήτησης λιποθύμησε, σε ζωντανή μετάδοση.

Οι θεατές άκουσαν έναν δυνατό ήχο και είδαν μια εμφανώς αναστατωμένη Λιζ Τρας να λέει «Θεέ μου», πριν απομακρυνθεί από το βήμα όπου μιλούσε.

Οι ιδιοκτήτες του TalkTV News UK επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η παρουσιάστρια Kate McCann, η πολιτική συντάκτρια του σταθμού, είχε λιποθυμήσει. Σε μια δήλωση, η εταιρεία πρόσθεσε: «Αν και είναι καλά, η ιατρική συμβουλή ήταν ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Ζητούμε συγγνώμη από τους θεατές και τους ακροατές μας».

Ο κ. Σουνάκ έγραψε: «Καλά νέα που ήδη αναρρώνετε @KateEMcCann. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση και ανυπομονώ να δεχθώ τις ερωτήσεις σας σύντομα!». Η κα. Τρας έγραψε: «Με ανακούφιση άκουσα ότι η @KateEMcCann είναι μια χαρά. Πραγματικά λυπάμαι που έπρεπε να τελειώσει μια τόσο καλή συζήτηση. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά σύντομα με την Κέιτ και την υπόλοιπη ομάδα του @TheSun @TalkTV.

Νωρίτερα η παρουσιάστρια του TalkTV, Κέιτ ΜακΚάν, η οποία επρόκειτο να συνδιοργανώσει τη συζήτηση μαζί με τον πολιτικό συντάκτη της Sun, Χάρι Κόουλ, είχε ανακοινώσει πως δεν θα είχε στο πλευρό της τον συνάδελφό της καθώς είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό. Συμφωνα με το ιατρικό προσωπικό που εξέτασε την Κέιτ ΜακΚαν η λιποθυμία της προκλήθηκε από το άγχος και είναι καλά στην υγεία της.

Ποια είναι η Κέιτ ΜακΚάν

Η Κέιτ ΜακΚάν είναι Βρετανίδα ρεπόρτερ και δημοσιογράφος του TalkTV της Sun και εργάζεται ως πολιτική συντάκτρια στο βρετανικό μέσο. Η 30χρονη παρουσιάστρια, η οποία άφησε τον ρόλο της ως πολιτική ανταποκρίτρια στο Sky News για να γίνει μέλος του talkTV ως πολιτική συντάκτης τον Ιανουάριο, έχει ήδη μια επιτυχημένη καριέρα και έχει χαρακτηριστεί ως «ανερχόμενο αστέρι» στον κλάδο της. Επίσης έχει εργαστεί ως πολιτική ανταποκρίτρια και στις «Daily Telegraph», «The Solar», «Metropolis AM» και «The Guardian».

Είχε επαινεθεί ιδιαίτερα στα Βραβεία Τύπου το 2017 για το μανιφέστο των Εργατικών, την πρώτη φορά που ένα πολιτικό μανιφέστο διέρρευσε ολόκληρο σε εφημερίδα, ενώ μεταξύ των άλλων επιτευγμάτων της, ήταν πρόεδρος της Press Gallery το 2018 και ήταν η δεύτερη γυναίκα που κατείχε τον τίτλο τα τελευταία 200 χρόνια. Είναι ενεργό μέλος του Twitter με περισσότερους από 135.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα και έχει πάνω από 25.000 tweets.Η Κέιτ ΜακΚάν μπορεί να είναι από τα πιο φημισμένα ονόματα στο πολιτικό ρεπορτάζ της Βρετανίας, ωστόσο κρατάει μακριά από τη δημοσιότητα την προσωπική της ζωή.