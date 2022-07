Ναΐρα Ασράφ Αίγυπτος: Δικαστής ζήτησε να εκτελεστεί «ζωντανά» στην τηλεόραση ο δολοφόνος

Ένα δικαστήριο στην Αίγυπτο ζήτησε να τροποποιηθεί ο νόμος σχετικά με τη θανατική ποινή, προκειμένου να μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση η εκτέλεση ενός δολοφόνου. Σύμφωνα με την Daily Mail, o 21χρονος Μοχάμεντ Αντέλ βρέθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία μιας συμφοιτήτριάς του στο Πανεπιστήμιο της Μανσούρα, αφού εκείνη απέρριψε την πρόταση γάμου που της είχε κάνει. Στη συνέχεια, το δικαστήριο απέστειλε επιστολή στο αιγυπτιακό κοινοβούλιο, ζητώντας την τηλεοπτική μετάδοση του απαγχονισμός, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα ειδεχθή εγκλήματα στο μέλλον.

«Η τηλεοπτική μετάδοση, έστω και μέρους της διαδικασίας, θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της αποτροπής, που δεν επετεύχθη μέσω της μετάδοσης της ανακοίνωσης της ποινής» αναφέρει η επιστολή του δικαστηρίου. Η δολοφονία της νεαρής Ναΐρα Ασράφ στις 20 Ιουνίου έξω από το πανεπιστήμιο που φοιτούσε καταγράφηκε σε βίντεο. Ο Αντέλ επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα με απίστευτο μένος, μαχαιρώνοντάς την πολλές φορές στον λαιμό και το στήθος, και εκείνη ξεψύχησε επί τόπου. Στη συνέχεια περαστικοί ακινητοποίησαν τον δολοφόνο καθώς στεκόταν από πάνω της με το μαχαίρι.

Naira Ashraf, an Egyptian woman who was slaughtered in front of her university Al Mansourah by a man she rejected, despite her screaming for help no one tried to help her, instead people now are sharing a vile video with zero respect to her family. pic.twitter.com/oJ83bWsKzG

