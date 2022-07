Καύσωνας στην Κίνα: Οι υψηλές θερμοκρασίες… έλιωσαν γέφυρα!

Αντιμέτωποι με θερμοκρασίες υψηλότερες των 40 βαθμών Κελσίου είναι οι κάτοικοι της Νότιας Κίνας και ειδικότερα της πόλης Quanzhou, όπου σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και το CNN, στις 23 Ιουλίου, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν την κατάρρευση μιας γέφυρας, θυμίζοντας την περίπτωση της γέφυρας του Λονδίνου, τμήματα της οποία σκεπάστηκαν με προστατευτικές επενδύσεις ώστε να αποτραπεί η καταστροφή της. Στην πόλη Quanzhou της Κίνας, βέβαια, η γέφυρα ήταν τσιμεντένια και μόλις 20 ετών γεγονός που δεν δικαιολογήσει την ολοκληρωτική καταστροφή της. Το πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι η γέφυρα καταρρέει χωρίς να υπάρχει στο οδόστρωμά της κάποιο όχημα, κάτι που ενισχύει τη θεωρεία ότι η καταστροφή προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το video από τη στιγμή της κατάρρευσης κάνει ήδη τον γύρο του Διαδικτύου και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι κάποιες χώρες δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35-40 βαθμών Κελσίου. Να θυμίσουμε τα προβλήματα που προκάλεσε το κύμα καύσωνα σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η Ολλανδία, όπου η άσφαλτος άρχισε να λιώνει αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποτρέψουν την ολοκληρωτική καταστροφή του οδικού δικτύου.

This bridge in Quanzhou, China, cracked under the pressure of intense heat in the area. The bridge, which was just 20 years old, can be seen suddenly buckling under the strain of temperatures that topped 40°C (104​​°F) that day. pic.twitter.com/5fBXpCWen9

— NowThis (@nowthisnews) July 26, 2022