Επίθεση δελφινιού – Ιαπωνία: “Προσοχή, δαγκώνει”

Προειδοποιήσεις προς τους παραθεριστές στην περιοχή Φουκούι της Ιαπωνίας να μην πλησιάζουν ένα «άτακτο» δελφίνι, που κατηγορείται ότι δαγκώνει, απηύθυναν οι τοπικές Αρχές καλώντας τους επισκέπτες να «παρακολουθούν από μακριά». Οι αρμόδιοι τοποθέτησαν μάλιστα μια συσκευή που εκπέμπει σήματα σε συχνότητα υπερήχων σε μια προσπάθεια να διώξουν το δελφίνι από τη θαλάσσια αυτή περιοχή της κεντρικής Ιαπωνίας, αλλά και μια πινακίδα που προειδοποιεί τους λουόμενους να μην αγγίζουν το θηλαστικό.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 10 επιθέσεις του δελφινιού, που δάγκωσε λουόμενους στη συγκεκριμένη παραλία, αφότου άρχισε να λειτουργεί για τη θερινή σεζόν στις 9 Ιουλίου. Μάλιστα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία σε δύο περιπτώσεις, που αφορούσαν σε δύο άνδρες ηλικίας γύρω στα 40, οι οποίοι κολυμπούσαν κοντά στην ακτή. Τρα τραύματα ήταν μέχρι στιγμής ελαφρά, αλλά οι τοπικές Αρχές προειδοποιούν για «πιθανώς σοβαρές πληγές».

«Τα δελφίνια θεωρούνται γενικώς γλυκά, αλλά αν πλησιάσει κανείς απρόσεκτα άγρια δελφίνια, μπορεί να τον δαγκώσουν και να τον τραυματίσουν. Αν εντοπίσετε κάποια εξ’ αυτών, μην τα πλησιάζετε», προειδοποίησε η αστυνομία στο Twitter. Οι Αρχές θεωρούν ότι για τις επιθέσεις ευθύνεται ένα συγκεκριμένο δελφίνι, που είχε εντοπιστεί σε άλλη παραλία τον Απρίλιο. «Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους που δεν αρέσει στα δελφίνια να τα αγγίζουν, όπως το ρύγχος και το πίσω πτερύγιό τους», δήλωσε ο Μασάκι Γιασούι, αξιωματούχος του τοπικού παραρτήματος του οργανισμού τουρισμού. Κι όπως επεσήμανε, βίντεο στο Twitter δείχνουν λουόμενους να προσπαθούν να αγγίξουν δελφίνια ακριβώς σε εκείνα τα σημεία…

It is believed the series of attacks are the work of a single dolphin, which was first spotted near shore at a different beach in April, Masaki Yasui, an official from the tourism promotion department said.#Dolphinshttps://t.co/no4MPvnyfD

— Firstpost (@firstpost) July 27, 2022