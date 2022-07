Μπεν Άφλεκ – ύπνος: Viral οι φωτό από τον μήνα του μέλιτος με την Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ βρίσκονται στο Παρίσι για το ταξίδι του μέλιτος και απολαμβάνουν τα αξιοθέατα της Πόλης του Φωτός. Φαίνεται, όμως, ότι οι δραστηριότητες της παριζιάνικης εξόρμησης του ζευγαριού εξάντλησαν τον ηθοποιό, με τον Μπεν Αφλεκ να απαθανατίζεται να κοιμάται ενώ έκανε κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα με τη νέα του σύζυγο και τα παιδιά τους. Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, ο 49χρονος ηθοποιός είχε αρχικά συμμετάσχει σε δραστηριότητες με την 52χρονη Τζένιφερ Λόπεζ και τα παιδιά τους, Σεραφίνα, Βάιολετ, Μαξιμιλιάν και Εμα. Ωστόσο μετά κουράστηκε και είπε να πάρει έναν υπνάκο στο μπροστινό μέρος του σκάφους.

Ντυμένος με ναυτικό μπλε πουκάμισο, μπλε παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια, ο Μπεν Αφλεκ ξάπλωσε και έβαλε τα πόδια του στα κάγκελα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ έγειρε το κεφάλι του προς τα πίσω και κοιμήθηκε με το στόμα ανοιχτό, καθώς φαίνεται ήταν κουρασμένος και χρειάστηκε να «φορτίσει» μπαταρίες.

Στο μεταξύ, η Τζένιφερ Λόπεζ έδειχνε λαμπερή, όπως πάντα, με ένα λευκό, φλοράλ καλοκαιρινό φόρεμα το οποίο συνδύασε με καφέ τακούνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι φωτογραφίες με τον Ben Affleck να κοιμάται έγιναν memes με τους χρήστες του Twitter να τον γλεντάνε με τα σχόλιά τους. Ο Μπεν Άφλεκ και η Λόπεζ επανενώθηκαν πέρυσι ως ζευγάρι, αρραβωνιάστηκαν φέτος τον Απρίλιο και παντρεύτηκαν την Κυριακή 18 Ιουλίου. Οι δυο τους υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χάρη στο δαχτυλίδι αρραβώνων με το ροζ διαμάντι, 6,1 καρατίων που φορούσε τότε. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει και τότε ότι πρόκειται να παντρευτεί, όμως το 2003 ματαίωσαν αιφνιδίως τον γάμο και λίγους μήνες αργότερα χώρισαν. Το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα στο Παρίσι, όπου απολαμβάνει το ταξίδι του μέλιτος μαζί με τα παιδιά τους.

He'll always be my Batman, but I'm happy to see him relaxed and in a better place in his life. #BenAffleck pic.twitter.com/deGcc5xb4e

— Ryan 'All Day News' Anderson (@Ryans_Ramblings) July 25, 2022