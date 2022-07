Κόρη Πολ Σορβίνο: Το συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα της

Ο θάνατος του ηθοποιού Πολ Σορβίνο ενέπνευσε πολλούς χρήστες του Twitter να γράψουν το δικό τους αποχαιρετιστήριο μήνυμα, αλλά κανένα δεν είναι τόσο συγκινητικό όσο αυτό που ανέβασε η κόρη του, Mίρα Σορβίνο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο πατέρας μου, ο μεγάλος Πολ Σορβίνο, πέθανε. Η καρδιά μου είναι διαλυμένη – μια ζωή αγάπης, χαράς και σοφίας μαζί του τελείωσε. Ήταν ο πιο υπέροχος πατέρας. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Σου στέλνω αγάπη στα αστέρια μπαμπά καθώς ανεβαίνεις». Πολλοί από τους φίλους και συναδέλφους της Σορβίνο στη βιομηχανία του θεάματος έστειλαν τα συλλυπητήριά τους.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

