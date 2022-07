Πάπας Φγραγκίσκος – αυτόχθονες Καναδά: “Ζητώ ταπεινά να με συγχωρήσετε”

Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε την Δευτέρα «συγγνώμη για το κακό που διαπράχθηκε» σε βάρος αυτοχθόνων στον Καναδά, ιδιαίτερα σε καθολικά σχολεία, όπου παιδιά έπεσαν θύματα κακοποίησης, χαρακτηρίζοντας «καταστροφικό λάθος» την αναγκαστική πολιτιστική αφομοίωση. Μιλώντας στον χώρο όπου βρισκόταν παλαιότερα ένα τέτοιο σχολείο, στην κοινότητα Μάσκουατσις στον δυτικό Καναδά, ο Ποντίφικας ζήτησε συγχώρεση για την υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην «αποικιοκρατική νοοτροπία» των καιρών εκείνων, αναγνωρίζοντας ότι παιδιά ιθαγενών «υπέστησαν κακοποίηση σωματική και λεκτική, ψυχολογική και πνευματική».

«Ικετεύω ταπεινά συγχώρεση για το κακό που διέπραξαν τόσοι πολλοί χριστιανοί σε βάρος των αυτοχθόνων», είπε ο 85χρονος Ποντίφικας, ο οποίος χειροκροτήθηκε από το πλήθος. Μεταξύ 1881 και 1996, περισσότερα από 150.000 παιδιά ιθαγενών απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και μεταφέρθηκαν σε οικοτροφεία. Πολλά εξ αυτών λιμοκτονούσαν, έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού και σεξουαλικής κακοποίησης, με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά να κάνει λόγο για «πολιτιστική γενοκτονία».

Ermineskin Cree Nation Chief Randy Ermineskin with @Pontifex earlier today near the site of the former Ermineskin Indian Residential School. pic.twitter.com/5EqONcexgX

This photo by @GJohnJournalism from this morning when @Pontifex gave apology to residential school survivors in Maskwacis 💔🙏🏾 pic.twitter.com/niKzBYmJL5

— Brandi Morin (@Songstress28) July 25, 2022