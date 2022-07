Ποδόσφαιρο Αγγλία ποινές: Αυστηρές κυρώσεις για τους «εισβολείς των γηπέδων»

Τόσο η Premier League όσο και η Football League της Αγγλίας ανακοίνωσαν σκληρές νέες τιμωρίες για επεισόδια στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Συγκεκριμένα, οι δύο κορυφαίες Λίγκες στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας αποφάσισαν πιο αυστηρές κυρώσεις για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και χρήση καπνογόνων/πυροτεχνημάτων. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όπως αναφέρει το Reuters, σημειώθηκε ένας αυξανόμενος αριθμός εισβολών στους αγωνιστικούς χώρους στο τέλος της σεζόν, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν τίτλους, την άνοδο ή την παραμονή της ομάδας τους.

Επίσης, καταγράφηκαν αρκετές διενέξεις στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένης μιας που αφορούσε τον προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, Πατρίκ Βιεϊρά, ενώ ο Μπίλι Σαρπ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δέχθηκε επίθεση από οπαδό, μετά την ήττα στα πλέι οφ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Καπνογόνα και πυροτεχνήματα ήταν σχετικά σπάνια στην Αγγλία, αλλά η χρήση τους έχει γίνει πλέον πιο… τακτική. Έτσι οι Λίγκες και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ανακοίνωσαν ότι από την έναρξη της νέας σεζόν «όλοι οι παραβάτες που θα εντοπιστούν θα καταγγελθούν από τους συλλόγους στην αστυνομία και η δίωξή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχηματισμό ποινικού μητρώου, κάτι που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εργασία και την εκπαίδευσή τους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και όσοι φέρουν ή χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα ή καπνογόνα θα τιμωρούνται με αυτόματο αποκλεισμό από το σύλλογο. Αυτοί οι αποκλεισμοί θα μπορούσαν επίσης να επεκταθούν στους συνοδούς γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές τις πράξεις». Η Premier League και η Football League επιδιώκουν επίσης τη λογοκρισία στη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν εισβολές στα γήπεδα και χρήση καπνογόνων. Βρίσκονται σε συνεργασία με τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να «κατεβαίνουν» γρήγορα αυτά τα βίντεο, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, για να περιορίσει την προμήθεια πυροτεχνημάτων και καπνογόνων.

«Η αύξηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς που είδαμε στα γήπεδα στο τέλος της περασμένης σεζόν ήταν εντελώς απαράδεκτη και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων. Μαζί, το αγγλικό ποδόσφαιρο εισήγαγε νέα μέτρα και αυστηρότερες κυρώσεις, για την έναρξη της ερχόμενης σεζόν, προκειμένου να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε αυτού του είδους την παράνομη και επικίνδυνη συμπεριφορά» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της FA, Μαρκ Μπάλινγχαμ.

Η κίνηση υποστηρίχθηκε από την ένωση φιλάθλων ποδοσφαίρου (FSA). «Επικοινωνούν μαζί μας σε αρκετά τακτική βάση οι οπαδοί, οι οποίοι έχουν πιαστεί να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο ή με καπνογόνα στις εξέδρες, και μετανιώνουν που το έκαναν» δήλωσε ο επικεφαλής της FSA, Κέβιν Μάιλς. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το αν είχαν θετικές προθέσεις ή όχι είναι άσχετο στα μάτια του νόμου, οι εισβολές είναι παράνομες, θα σου ασκηθεί δίωξη και θα τιμωρηθείς με αποκλεισμό από τον σύλλογό σου».

❌ Entering the pitch

❌ Use of flares & smoke bombs

❌ Throwing objects

❌ Discriminatory behaviour

❌ Taking drugs

https://t.co/FbftQnEt8x#LoveFootball #ProtectTheGame pic.twitter.com/a4tzmvxT7i

— Premier League (@premierleague) July 25, 2022

