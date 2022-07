Χερσώνα – πόλεμος Ουκρανία: “Θα απελευθερωθεί άμεσα”

Η περιοχή της Χερσώνας, στην νότια Ουκρανία, θα έχει οριστικά απελευθερωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις μέχρι τον Σεπτέμβριο, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος. «Είμαστε σε θέση να πούμε ότι η περιοχή της Χερσώνας θα απελευθερωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο και ότι όλα τα σχέδια των δυνάμεων κατοχής θα αποτύχουν», δήλωσε ο σύμβουλος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Σέργκιι Κλαν σε συνέντευξή του στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδας να ανακτά εδάφη στην περιοχή της Χερσώνας, με την βοήθεια οπλικών συστημάτων που έχουν χορηγηθεί από τις δυτικές χώρες. «Μπορούμε να μιλήσουμε για ανατροπή της κατάστασης επί του πεδίου. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αυτές που έχουν το πλεονέκτημα», δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος. «Ο στρατός μας προωθείται πραγματικά, περνάμε από την φάση της άμυνας στην αντεπίθεση».

KHERSON /1200 UTC 24 JUL/ A UKR offensive is underway with the object of liberating Kherson. As the Forward Edge of the Battle Area (FEBA) advances, UKR artillery will target RU defensive concentrations as well as RU nodes of logistics and Command, Control & Communications (C3). pic.twitter.com/3CsMPuNpZ4

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την μεγάλη πόλη της περιοχής, την Χερσώνα, στις 3 Μαρτίου. Επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη ουκρανική πόλη που παραδόθηκε στην επίθεση της Μόσχας από την έναρξη την ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ακριβώς πριν από πέντε μήνες.

Σημαντική για την ουκρανική γεωργία, η περιοχή της Χερσώνας συνορεύει με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε από την Μόσχα το 2014.

The Ukrainian forces are likely preparing to launch or have launched a counteroffensive in Kherson region as of July 23, the Institute for the Study of War (ISW) has said in its latest report.

The report was published on the ISW's website on July 18, Ukrinform reports.#Ukraine pic.twitter.com/YFkbjG45HM

