ΗΠΑ πλημμύρες: Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ και η τύχη ενός τρίτου αγνοείται κοντά στο Λας Βέγκας του Νέου Μεξικού. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών σε πυρόπληκτη περιοχή, μετά τον πρόσφατο πύρινο εφιάλτη που ήταν ο χειρότερος στην ιστορία της αμερικανικής πολιτείας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας ομάδας εθελοντών πυροσβεστών, τον Τιμ Νιξ, τα δύο θύματα και ο αγνοούμενος προέρχονταν από την κατασκήνωση Camp Blue Haven, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λας Βέγκας.

Αφότου ενημερώθηκαν για ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από χείμαρρο, τα μέλη της ομάδας του έσπευσαν στην περιοχή και εντόπισαν τα δύο πτώματα. «Εξακολουθούμε να αναζητούμε ένα τρίτο άτομο», του οποίου η τύχη αγνοείται, δήλωσε ο Νιξ. Το αμερικανικό δίκτυο KOB4 μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνονται ορμητικοί χείμαρροι, γεμάτοι αποκαΐδια, στον χώρο της κατασκήνωσης.

Take a look at some of the aftermath from flash flooding near Mineral Hill, NM. Sadly it’s turned fatal. We will have details for you tonight @KOB4 pic.twitter.com/JmlHUDphv0

— Tamara Lopez (@tamcam_tv) July 22, 2022