Το μεγαλύτερο πάντα στον κόσμο: Εκαναν ευθανασία στον Αν Αν

Ο Αν Αν, το μεγαλύτερο σε ηλικία στον κόσμο γιγαντιαίο πάντα υπό συνθήκες ανθρώπινης φροντίδας, υποβλήθηκε σε ευθανασία σε ηλικία 35 ετών, που αντιστοιχεί σε ανθρώπινη ηλικία 105 ετών, όπως ανακοίνωσε το θεματικό πάρκο στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο και τον φιλοξενούσε. Η υγεία του Αν Αν έδειχνε σταθερά σημάδια επιδείνωσης κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς το ζώο δέχονταν όλο και λιγότερο τροφή, μέχρι που σταμάτησε να τρώει, όπως ανακοίνωσε το Ocean Park, η εγκατάσταση φιλοξενίας θηλαστικών και θαλάσσιων ζώων στην οποία και ζούσε από το 1999.

World's oldest known male giant panda, An An, dies at 35, the equivalent of 105 years old in human age. https://t.co/6ZsXeuoTAF pic.twitter.com/hAn6LD5pGB

Ο Αν Αν και η Τζια Τζια, το μεγαλύτερο θηλυκό γιγαντιαίο πάντα που πέθανε το 2016 σε ηλικία 38 ετών, είχαν δωριστεί από την κινεζική κυβέρνηση στο Χονγκ Κονγκ.

“Το Ocean Park αισθάνεται βαθιά λύπη, ανακοινώνοντας την απώλεια του Αν Αν ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του πάρκου..

Hong Kong's resident giant panda An An isn't feeling well according to Ocean Park. He's the oldest giant panda in captivity at 35 years old, or 105 in human years.

Originally born in @Amazingsichuan, An An was sent to Hong Kong as a gift from Beijing. Feel better soon!❤️#China pic.twitter.com/HSxVRZ0MhE

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 15, 2022