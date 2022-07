Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Βομβάρδισαν γέφυρα με συστήματα HIMARS, λένε οι Ρώσοι

Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν μια γέφυρα κεντρικής σημασίας σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία στα νότια της χώρας με ρουκέτες HIMARS που προμήθευσαν οι ΗΠΑ, δήλωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία. Στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι τα νεοαφιχθέντα αμερικανικά συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) τα οποία είναι πιο ακριβή και έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές από άλλα συστήματα πυραύλων, μπορούν να παίξουν δραστικό ρόλο στις ουκρανικές δυνάμεις να ξεκινήσουν μια αντεπίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στη νότια περιοχή Χερσώνα, Κιρίλ Στρεμούσοφ τόνισε ότι η Ουκρανία έπληξε τη γέφυρα Αντονίβσκι στη Χερσώνα με HIMARS, καταστρέφοντας τον δρόμο, χωρίς να τραυματιστεί κανένας.

According to the authorities, the shelling was carried out from the MLRS " #HIMARS ". #RussianUkrainianWar #RussianArmy #Russian pic.twitter.com/dMfN8932Jl

🇷🇺 Consequences of arrival on the Antonovsky bridge in the #Kherson region.

Η γέφυρα είναι ένα από τα δύο μόνο σημεία διέλευσης προς εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία στη δυτική πλευρά του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της κύριας πόλης της περιοχής Χερσώνα, όπου κατοικούσαν 280.000 άνθρωποι πριν από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου. Η Ρωσία κατέλαβε τη Χερσώνα και τη γύρω περιοχή χωρίς να βρει μεγάλη αντίσταση στις πρώτες ημέρες της εισβολής, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο τις τελευταίες εβδομάδες για μια προγραμματισμένη αντεπίθεση, υποστηριζόμενη από όπλα που προμήθευσε Δύση, με στόχο να ανακαταλάβουν τα εδάφη αυτά. Ο Στρεμούσοφ είπε ότι η κατεστραμμένη γέφυρα θα επισκευαστεί.

Russian authorities confirmed Antonivsky bridge in #Kherson region was hit with HIMARS.

Bridge is a key communication line to supply 🇷🇺 forces in Kherson, Mykolaiv, Kryvyi Rih regions.

Now it has large holes from rocket strikes and can still be used but…things can happen. pic.twitter.com/qLkLhv60mF

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2022