Law & Order δολοφονία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν εργαζόμενο στη σειρά, σε περιοχή των γυρισμάτων

Εργαζομενος στη σειρά «Law & Order: Organized Crime» δολοφονήθηκε ενώ εργαζόταν κοντά στο set της σειράς, στη Νέα Υόρκη. Το θύμα είναι ο 31χρονος Τζόνι Πιζάρο, ο οποίος καθόταν στο αυτοκίνητό του σε γειτονιά του Μπρούκλιν, όπου λίγες ώρες αργότερα θα γίνονταν γυρίσματα της σειράς. Περίπου στις 05:00 το πρωί, ένας άγνωστος πλησίασε, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και τον πυροβόλησε στον λαιμό και στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία, ενώ δεν είναι σαφές αν γνωρίζονταν το θύμα και ο δράστης. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

