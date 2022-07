Ιταλία πολιτική κρίση: “Η κυβερνητική συμμαχία μπορεί να οικοδομηθεί”, λέει ο Ντράγκι

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, στην ομιλία του στη Γερουσία τόνισε ότι ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να ανοικοδομηθεί, κατευνάζοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- τις ανησυχίες περί παραίτησής του που θα ωθούσε τη χώρα στο χάος και προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές. Τα κρατικά ομόλογα και οι μετοχές μεγάλων ιταλικών ομίλων δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από τον Ντράγκι της πρόθεσής του να παραιτηθεί επειδή δεν είχε τη στήριξη όλων των κομμάτων που μετέχουν στην κυβερνητική συμμαχία, ειδικά εκείνη του Κινήματος 5 Αστέρων, του Τζουζέπε Κόντε.

Δύο δεξιά κόμματα, η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και η Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ανακοίνωσαν το Σαββατοκύριακο ότι είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, περιπλέκοντας την εξεύρεση διεξόδου στην πολιτική κρίση της χώρας. «Ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να παραμείνουμε μαζί, είναι να ανοικοδομήσουμε από την αρχή αυτή τη συμφωνία για την κυβερνητική συμμαχία με θάρρος, αλτρουισμό και αξιοπιστία», δήλωσε ο Ντράγκι στη Γερουσία, σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης, αν αυτή αναγεννηθεί.

Draghi delivers powerful speech at #Italy's Senate; implies he'll stay on if M5S MPs provide vote of confidence. “A non-elected PM needs to have the widest possible approval”.

Growing optimism among majority MPs that the crisis will be averted. BTP bond spreads falling this am. pic.twitter.com/HjmbpUL5xV — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) July 20, 2022

Έκκληση Ντράγκι στα κόμματα για νέο σύμφωνο εμπιστοσύνης

Ο Ντράγκι σημείωσε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση της περασμένης εβδομάδας, από την οποία απείχε το Κίνημα 5 Αστέρων, δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς έδειξε ότι διερράγη η συμφωνία επί της οποίας οικοδομήθηκε η κυβέρνησή του και αυτό αφήνει ανοικτή την πόρτα και σε άλλα κόμματα να ακολουθήσουν. Διευκρίνισε ακόμη ότι συμφώνησε με την απόφαση του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα να αρνηθεί να δεχθεί την παραίτησή του την περασμένη Πέμπτη. Ο Ντράγκι υπενθύμισε ότι ο Ιταλός πρόεδρος του ζήτησε να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας στις αρχές του 2021, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης, για να αντιμετωπίσει την υγειονομική, κοινωνική και οικονομική έκτακτη ανάγκη που αντιμετώπιζε η Ιταλία εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Αλλά τόνισε ότι «ένας πρωθυπουργός που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ενώπιον των ψηφοφόρων (στις εκλογές) χρειάζεται ευρεία υποστήριξη (από τα πολιτικά κόμματα)».

Ο Ντράγκι εμφανίσθηκε κατά την παρέμβασή του εξαιρετικά αυστηρός απέναντι στα ιταλικά πολιτικά κόμματα.«Η Ιταλία δεν έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη βιτρίνας, που εξαφανίζεται όταν υπάρχουν δύσκολα μέτρα που πρέπει να ληφθούν». «Είναι τα κόμματα και είστε εσείς οι κοινοβουλευτικοί έτοιμοι να ανασυστήσετε αυτό το σύμφωνο; Είστε έτοιμοι να επικυρώσετε την προσπάθεια που καταβάλατε κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών, προσπάθεια που στην συνέχεια εξασθένησε;», συνέχισε. «Την απάντηση στην ερώτηση αυτή δεν την οφείλετε σε μένα, αλλά σε όλους τους Ιταλούς», είπε.

Incredible. Mario Draghi thinks back, no more resignation, he wants trust: "I'm here because the Italians ask me to." Listen to the Senators' reaction to this incredible lie. The EU wants Mario Draghi, the Italians don't! pic.twitter.com/vZZXcxuQ3f — RadioGenova (@RadioGenova) July 20, 2022

Μήνυμα Ντράγκι προς το Κίνημα των 5 Αστέρων

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των Ιταλών επιθυμεί την παραμονή του Σούπερ Μάριο στο τιμόνι ενός ευρέως συνασπισμού εθνικής ενότητας που στο πολιτικό φάσμα κινείται από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. «Η Ιταλία είναι ισχυρή όταν είναι ενωμένη». Τα εσωτερικά θέματα (οικονομική ανάκαμψη, πληθωρισμός, απασχόληση» και τα εξωτερικά (ενεργειακή ανεξαρτησία, πόλεμος στην Ουκρανία) που αντιμετωπίζει η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν μία κυβέρνηση πραγματικά ισχυρή και αλληλέγγυα και ένα Κοινοβούλιο που την συνοδεύει με πίστη», συνέχισε ο Μάριο Ντράγκι.

Ο Μάριο Ντράγκι απηύθυνε μήνυμα προς το Κίνημα των 5 Αστέρων, που υπερασπίζεται το οικουμενικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο απειλείται από την δεξιά, χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικό για τον περιορισμό της φτώχειας, αν και μπορεί να βελτιωθεί». Αναφέρθηκε επίσης στο άλλο προσφιλές στο Κίνημα των 5 Αστέρων μέτρο, την θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού. «Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους», είπε.

Italian Premier Mario Draghi said Wednesday the spontaneous popular support for his government is “unprecedented and impossible to ignore,” as he weighed appeals to rescind his resignation, offered after a coalition partner triggered a government crisis.https://t.co/ikmFnPfGwb pic.twitter.com/BPdZqHeTwR — euronews (@euronews) July 20, 2022

Ανακούφιση στις αγορές από τη στάση του Ντράγκι

Μετά τις δηλώσεις Ντράγκι, οι επενδυτές αντέδρασαν με ανακούφιση, με τις αποδόσεις των δεκαετών ιταλικών κρατικών ομολόγων να υποχωρούν κατά 13 μονάδες βάσης, στο 3,20%, και να μειώνεται το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων -σημαντικός μετρητής κινδύνου στην ευρωζώνη- έως και 11 μ.β., στις 194 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο σε περισσότερο από μια εβδομάδα. Ο δείκτης FTSE MIB αντέστρεψε το προηγούμενο αρνητικό κλίμα, σημειώνοντας άνοδο 0,5%.

Τώρα, αναμένεται να εξακριβωθούν οι θέσεις των κομμάτων, οι εκπρόσωποι των οποίων θα τοποθετηθούν αναλυτικά στην αίθουσα της ιταλικής Γερουσίας. Το απόγευμα προβλέπεται δευτερολογία του Μάριο Ντράγκι και ψήφος εμπιστοσύνης των γερουσιαστών. Οι Ιταλοί αναλυτές στα πρώτα τους σχόλια τονίζουν ότι η Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια δεν αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην ομιλία τού επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης. Μένει να διαπιστωθεί αν τα κόμματα θα παραμερίσουν, όντως, τις όποιες διαφορές τους για τη δημιουργία νέου κλίματος αποδοτικής συνεργασίας ή αν, τελικά, θα επιλεγεί η λύση της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.