Έλον Μασκ Μύκονος: Τρολάρισμα για τις γυμνόστηθες φωτογραφίες και το λευκό δέρμα

Δημόσιο αυτοτρολάρισμα για την γυμνόστηθη φωτογραφία του, η οποία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, χρησιμοποίησε το Twitter, το οποίο πλέον δε θέλει να έχει στην κατοχή του, για να απαντήσει σε μια φωτογραφία που τον απεικονίζει γυμνόστηθο με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση του. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Μύκονο με ένα γιοτ το οποίο κοστίζει 20.000 δολάρια για ενοικίαση την εβδομάδα, μαζί με τον φίλο του Άρι Εμάνουελ και την νέα του σύζυγο, σχεδιάστρια μόδας Σάρα Στάντινγκερ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, η καθαρή αξία του οποίου έχει αποτιμηθεί από το Bloomberg στα 220 δισεκατομμύρια δολάρια, έκλεψε λίγο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση, την ώρα που οι δικηγόροι του δεν κατάφεραν να πείσουν τον δικαστή του Ντελαγουέαρ να αναβάλει την αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον του το Twitter – η δίκη θα γίνει τον Οκτώβριο. Ο Έλον Μασκ είναι αυτή τη στιγμή μπλεγμένος σε μια δικαστική διαμάχη με το διοικητικό συμβούλιο του Twitter μετά την επιθυμία του να αποσυρθεί από την αγορά της πλατφόρμας.

Fuck yea I got my $ behind this man. So so many other smart investors. @elonmusk pic.twitter.com/Z3irAGDcQF — Teslaconomics (@Teslaconomics) July 18, 2022

Το αυτοτρολάρισμα του Έλον Μασκ

Επιστρέφοντας, λοιπόν στην γυμνόστηθη φωτογραφία του, ο χρήστης του Twitter @Teslaconomics, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: «[email protected]@@ ναι έχω βγάλει τα δολάριά μου από αυτόν τον άνθρωπο. Όπως και τόσοι άλλοι έξυπνοι επενδυτές» έγραψε, συμπεριλαμβάνοντας τη φωτογραφία του Έλον Μασκ χωρίς μπλούζα που κρατάει ένα ποτό στο χέρι. «Χαχα, γαμώτο, ίσως θα έπρεπε να βγάζω το πουκάμισό μου πιο συχνά.» έγραψε ο Έλον Μασκ μετά την υποστήριξη του χρήστη και πρόσθεσε: «Free the nip!!!», το οποίο είναι μια αναφορά στη μακροχρόνια εκστρατεία για το δικαίωμα των γυναικών να δείχνουν τις θηλές τους δημόσια.

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw) — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022

Ο Μασκ ανέφερε επίσης στο tweet του πως ήταν «ήδη πίσω στο εργοστάσιό του παρεμπιπτόντως». Οι φωτογραφίες των διακοπών του Έλον Μασκ σε ένα γιοτ φαίνεται ότι tραβήχτηκαν από τους παπαράτσι. Από την στιγμή όμως που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, έχουν γίνει απίστευτα memes σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Viral οι φωτογραφίες του Έλον Μασκ από τις διακοπές του στη Μύκονο

Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν το πόσο άσπρος ήταν ο ιδρυτής της Tesla σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους στο σκάφος γύρω του ενώ άλλοι τον συνέκριναν με άλλος δισεκατομμυριούχους, βάζοντας για παράδειγμα δίπλα μία φωτογραφία με τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Elon got a lot of catching up to do pic.twitter.com/RSPB4CzXA1 — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 18, 2022

«Ο Έλον έχει πολύ έδαφος να καλύψει» έγραψε κάποιος συγκρίνοντας τη σωματική τους διάπλαση αλλά και το μαύρισμά τους. Ένας άλλος χρήστης του TikTok αυτή τη φορά, συνέκρινε τις φωτογραφίες του Έλονο Μασκ από τις διακοπές του με την περίφημη φωτογραφία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ με την αντηλιακή κρέμα προσώπου. Η ανάρτησή του είχε πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 10 ώρες από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε.

in addition to running Tesla, SpaceX, handling the Twitter deal, Neuralink, Boring Company, etc I want you to hire a personal trainer and make sure you look like this next time you take your shirt off in public pic.twitter.com/8Y1qpGZINE — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 18, 2022

Άλλοι πάλι, σχολίασαν το αγύμναστο σώμα του επιχειρηματία, ενθαρρύνοντάς τον να κάνει περισσότερη γυμναστική.