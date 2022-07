F35 Σούδα: Αυτό είναι το υπερόπλο που θα αποκτήσει η Ελλάδα

Είναι ένα αεροσκάφος που δεν μοιάζει σε τίποτα με τα άλλα. Ένα υπερόπλο που μπορεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Και τα επόμενα χρόνια θα το αποκτήσει η Ελλάδα. Τα F-35 έφθασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στάθμευσαν στη Σούδα. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Χαρδαλιά μαζί με τη συνοδεία τους είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το αεροσκάφος, ενώ την ίδια στιγμή ο υπουργός Αμυνας Γιώργος Παπαναγιωτόπουλος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον και διαπραγματεύεται την αγορά τους, που θα γίνει- καλώς εχόντων των πραγμάτων- τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία, υπενθυμίζεται, ήταν συμπαραγωγός του αεροσκάφους αλλά την εξεδίωξαν οι ΗΠΑ, λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυραύλων S-400.

