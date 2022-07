Πούτιν υγεία: Το περπάτημα που πυροδοτεί νέες φήμες

Νέος σχολιασμός για την υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά από την εμφάνισή του στην Τεχεράνη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο Ιράν το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) και φάνηκε σε βίντεο να περπατά μόλις βγήκε από το αεροπλάνο για να συναντηθεί με αξιωματούχους της χώρας που πήγαν να τον υποδεχτούν. Στο σύντομο βίντεο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να περπατά με το δεξί του χέρι να κρέμεται στο πλάι του σώματός του, γεγονός που κίνησε την περιέργεια διεθνών ΜΜΕ όπως η βρετανική «The Sun» και οδήγησε σε σχολιασμό της υγείας του προέδρου της Ρωσίας.

Η υγεία του Πούτιν βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο φημολογίας, ιδίως μετά από κάποια εμφάνισή του. Το περπάτημα του Βλαντίμιρ Πούτιν -ο οποίος, σύμφωνα με φήμες, φέρεται να πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια- είναι ασταθές και απότομο, όπως φαίνεται στο βίντεο, γεγονός που πυροδοτεί σχόλια σε ΜΜΕ και στα social media.

There is something wrong with Putin’s walk pic.twitter.com/mnwrHj1cPn

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022