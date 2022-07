Διακοπή φυσικού αερίου – Ευρώπη: Αρχίζει την επαναλειτουργία του ο Nord Stream 1

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1, θα ξαναρχίσουν στην ώρα τους την Πέμπτη μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συντήρησης, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια εξαγωγής. Ο αγωγός φυσικού αερίου μέσω του οποίου πραγματοποιείται το 30% και πλέον των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σταματήσει την παροχή φυσικού αερίου στις 11 Ιουλίου για διάστημα δέκα ημερών για την ετήσια συντήρηση του.

Νωρίτερα σήμερα, η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τον Ευρωπαίο επίτροπο για θέματα προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναμένει ότι ο αγωγός θα επαναλειτουργήσει μετά τις εργασίες συντήρησης. Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν στο Reuters ότι ο αγωγός αναμένεται να επαναλάβει τη λειτουργία του εγκαίρως, αλλά με μειωμένη τη δυναμικότητά του, που είναι περίπου 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) την ημέρα.

Exclusive: Russian gas flows via the Nord Stream 1 pipeline are seen restarting on time Thursday after the completion of scheduled maintenance, two sources familiar with the export plans told @Reuters https://t.co/N3fi5OBWmK

— Reuters (@Reuters) July 19, 2022