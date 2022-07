Φωτιά περικυκλώνει τρένο: Τρόμος για επιβάτες στην Ισπανία

Κόλαση θυμίζουν περιοχές της Ισπανίας, με τις φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτα, μετατρέποντας σε στάχτη χιλιάδες εκτάσεις γης. Τα εκτεταμένα πύρινα μέτωπα, που ευνοούνται από το κύμα ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα αυτή της Ιβηρικής, έχουν επηρεάσει μεγάλο αριθμό κατοίκων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται σε σειρά βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με ένα από αυτά να δείχνει τις φλόγες να περικυκλώνουν απειλητικά τρένο.

Το περιστατικό τρόμου εκτυλίχθηκε στη δυτική Ισπανία, ενώ τη στιγμή που καίει η φωτιά οι επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι από τη θέση τους την πορεία του πύρινου μετώπου. Για καλή τους τύχη, κανείς δεν τραυματίστηκε και το μέσο μεταφοράς κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Οι εφιαλτικές στιγμές αποτυπώνονται, όμως, στις κινήσεις του επιβατών που με κομμένη την ανάσα σηκώνονται ελαφρώς από τις θέσεις τους για να δουν πόσο κοντά είναι οι φλόγες, οι οποίες διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από εκείνους.

WATCH: Train surrounded by wildfires during heatwave in western Spain. It drove away after a few minutes and no one was injured pic.twitter.com/ayYbL5wB7H

Δεν είναι λίγα, πάντως, τα δυσάρεστα περιστατικά με τραυματίες και εγκλωβισμένους που έχει αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες. Η χώρα μετρά εκατοντάδες θανάτους με τις αρχές να ανακοινώνουν 366 νεκρούς από τον καύσωνα. Την ώρα που η Ισπανία θρηνεί τους νεκρούς της, οι αρχές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε πολλές περιοχές με το θερμόμετρο να έχει σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου και το συχνά ορεινό έδαφος να δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι που παρακολουθούσαν χθες πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την κεντρική δυτική κοιλάδα «Jerte». «Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πάντες», υποστηρίζει ο κάτοικος Miguel Angel Tamayo. Δύο από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη περίπου 18.200 στρέμματα γης. Στη νότια Ανδαλουσία 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες του, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην επαρχία της Μάλαγα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν επίσης να περιορίσουν την φωτιά που ξεκίνησε από κεραυνό σε περιοχή της Εξτρεμαδούρα, με τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκένωση οκτώ χωριών με 400 περίπου κατοίκους. Στο μεταξύ, το κύμα μεγάλης ζέστης εξακολουθεί να επελαύνει στη Γηραιά Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες στη Βρετανία να κινούνται σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα. Σε περιοχές του βρετανικού βορρά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς.

The heat we are seeing is deadly. Here is a forest fire yesterday close to the northwestern Spanish city of Ourense.

Over 1000 people have died within the last week in Spain and Portugal due to the extreme heat. The scientists were right. #climatecrisis pic.twitter.com/xxlZmBzP1Y

