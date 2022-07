Καύσωνας Ευρώπη 2022: Εκατοντάδες νεκροί από το σφοδρό κύμα ζέστης

Οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν και σήμερα το καταστροφικό τους έργο και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εν μέσω του καύσωνα που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές σε πολλές περιοχές της δυτικής Ευρώπης. Περίπου 14.000 ανθρώπους, μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές, αφορά η εκκένωση στην περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας. Περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που θα συνεχίσει να εξαπλώνεται όσο δεν σταθεροποιείται», είπε ο Βενσάν Φεριέ, ο αντιπεριφερειάρχης της Λανγκόν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Πολλές δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία τις τελευταίες ημέρες. Στη Ζιρόντ σήμερα εκτιμάται ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες 100.000 στρέμματα γης. Τα 38 από τα 96 διαμερίσματα της Γαλλίας έχουν τεθεί εξάλλου σε «πορτοκαλί» συναγερμό λόγω του καύσωνα που αναμένεται ότι θα κορυφωθεί την Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Στη γειτονική Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν τη δική τους μάχη υπό ακραίες συνθήκες, αφού το θερμόμετρο έδειξε μέχρι και 45,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος Γ΄, το κύμα του καύσωνα, που διαρκεί μία εβδομάδα, έχει προκαλέσει 360 θανάτους που συνδέονται με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην πόλη Μίχας, στην επαρχία της Μάλαγας, που είναι πολύ δημοφιλής στους Βορειοευρωπαίους τουρίστες. Πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε ένα τοπικό αθλητικό κέντρο. «Τα περιπολικά ανεβοκατέβαιναν τον δρόμο με τις σειρήνες να ηχούν και είπαν σε όλους να φύγουν. Απλώς, φύγετε. Καμία οδηγία για το πού να πάμε», είπε ένας Βρετανός συνταξιούχος, ο Τζον Πρίτι, 83 ετών. «Είναι τρομακτικό… επειδή δεν ξέρεις τι συμβαίνει», είπε ένας Βέλγος κάτοικος της περιοχής, ο Ζαν-Μαρί Βαντελανότ, 68 ετών.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται εξάλλου κοντά στην Κάσας δε Μιραβέτε, στην Εστρεμαδούρα, ενώ τα ελικόπτερα κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού. Δύο χωριά εκκενώθηκαν και η φωτιά απειλεί το Εθνικό Πάρκο Μονφράγκουε. Άλλες πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης στην Καστίλη και Λεόν και βόρεια, στη Γαλικία. Λίγο καλύτερη είναι σήμερα η κατάσταση στην Πορτογαλία σε ό,τι αφορά τα πύρινα μέτωπα, αφού η θερμοκρασία έπεσε ελαφρά. Τις προηγούμενες ημέρες, έφτασε ακόμη και τους 40 βαθμούς. «Είχαμε μεγάλες πυρκαγιές και δεν θέλουμε να αναζωπυρωθούν. Θα είμαστε σε επιφυλακή αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε ο διοικητής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Αντρέ Φερνάντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Πορτογαλίας, 238 άνθρωποι πέθαναν λόγω του καύσωνα από τις 7 μέχρι τις 13 Ιουλίου. Οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Στην απέναντι πλευρά της Μεσογείου, στο Μαρόκο, μέχρι αργά το βράδυ χθες, με τη βοήθεια και των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τέθηκαν υπό έλεγχο οι περισσότερες από τις πυρκαγιές. Τρεις εστίες παραμένουν ακόμη ανεξέλεγκτες κοντά στη Λαράς. Στη Βρετανία, η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο καύσωνας θα πλήξει την Αγγλία την Δευτέρα και την Τρίτη και είναι πιθανόν ότι θα σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασίας, οι 38,7 βαθμοί Κελσίου, που είχε σημειωθεί το 2019. Η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών αναμένεται ότι θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα. Σύμφωνα με την Daily Mail οι αρχές φοβούνται ότι αυτός ο πρωτόγνωρος για τη χώρα καύσωνας ίσως φέρει χιλιάδες νεκρούς.

Πριν από δύο χρόνια, οι μετεωρολόγοι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν ένα ενδιαφέρον πείραμα, κάνοντας υποθετική πρόβλεψη για το πού μπορεί να φτάσουν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες το 2050. Οι επιστήμονες στο Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου μελέτησαν τα κλιματικά μοντέλα μεγάλης εμβέλειας το καλοκαίρι του 2020 για να δουν τις θερμοκρασίες που ενδεχομένως να επικρατούσαν τρεις δεκαετίες αργότερα.

«Δεν είναι πραγματική πρόγνωση καιρού» τόνιζαν τότε στο Met Office. Κι όμως, όπως επισημαίνει το CNN, τη Δευτέρα και την Τρίτη, η «μη πραγματική πρόβλεψη» γίνεται πραγματικότητα 28 χρόνια νωρίτερα. Ο Σάιμον Λι, επιστήμονας της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, εντόπισε την εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ των προβλέψεων για το 2050 και της εκτίμησης για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022