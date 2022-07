Τσιτσιπάς ενοίκιο: «Δεν είχα καταλάβει πόσο σύντομος είναι ένας μήνας»

Ο Έλληνας τενίστας μοιράζεται συχνά τις σκέψεις του στα social media και συνήθως αυτές προκαλούν αντιδράσεις από τους ακολούθους του γνωστός για τα αινιγματικά του ποστ στο twitter έχει γίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μπορεί να μην έχει συγκεκριμένο πεδίο με το οποίο να ασχολείται, αλλά συνήθως οι σκέψεις του κινούνται σε φιλοσοφικά επίπεδα. «Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσω να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε αυτή τη φορά στο twitter ο Έλληνας τενίστας.

Οι αντιδράσεις όπως ήταν λογικό δεν άργησαν να έρθουν με πολλούς να λένε «καλωσήρθες στον κόσμο μας Στέφανε», ενώ άλλοι να τον προτρέπουν να μην μιλά για τέτοια ζητήματα λόγω της οικονομικής του κατάστασης. «Μόλις πλήρωσα το ενοίκιό μου και σκέφτομαι από τώρα τον επόμενη μήνα. Είμαι σίγουρος ότι ο Στέφανος θα μπορεί να αγοράσει ολόκληρο σπίτι στο μεταξύ», έγραψε κάποιος. «Αν πληρώνει εσύ ενοίκιο, τότε ποιοι έχουν σπίτια», αναρωτιέται ένας άλλος.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.

