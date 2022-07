Ουίλιαμ Γκάρσον σπίτι: Στο «σφυρί» η πολυτελής κατοικία του

Το σπίτι του Αμερικανού ηθοποιού Ουίλιαμ Γκάρσον πωλείται για σχεδόν 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Ο αγαπημένος ηθοποιός του «Sex and the City», ο οποίος υποδυόταν τον Στάνφορντ Μπλατς τον καλύτερο φίλο της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) έφυγε από την ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο από καρκίνο του παγκρέατος. Ήταν 57 ετών. Το σπίτι του εκλιπόντος ηθοποιού βρίσκεται στο Valley Village της Καλιφόρνια. Είναι χτισμένο το 1930, σε «ισπανικό στυλ» με πισίνα και σπα. Αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, τραπεζαρία σε ροζ χρώμα και τρία μπάνια. Στο σαλόνι, η θολωτή οροφή με τα δοκάρια χαρίζει στο σπίτι μια ιδιαίτερη εικόνα. Διαθέτει τζάκι και ένα μεγάλο παράθυρο για να απολαύσει κάποιος τον υπέροχο κήπο με τις πολύχρωμες βουκαμβίλιες.

Πλατάνια, βελανιδιές, οπωροφόρα δέντρα και λουλούδια συνθέτουν μια όμορφη όαση στην πίσω αυλή του ακινήτου σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s. Το σπίτι διατίθεται στην αγορά έναντι του ποσού των 1,695 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ο θάνατος του Γουίλι Γκάρσον ήταν εντελώς αναπάντεχος, άγνωστος», είπε η Σίνθια Νίξον σε συνέντευξη Τύπου για το revival της σειράς «And Just Like That…» προσθέτοντας πως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «ήταν η μόνη που ήξερε ότι ήταν άρρωστος όταν κάναμε γυρίσματα». Ο αγαπημένος ηθοποιός εκτός από το «Sex and the City» του HBO, είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων τηλεοπτικά και στη σειρά «White Collar», στη ρομαντική κομεντί «Little Manhattan» και στο «Magic Camp», καθώς και σε ταινίες σύμφωνα με το δημοσίευμα του People.