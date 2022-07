Ρονάλντο μεταγραφή: Η αδιανόητη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας

Το σενάριο που έρχεται στη δημοσιότητα από τα πορτογαλικά Media και πιο συγκεκριμένα από το TVI και το CNN Portugal, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, προκαλεί κάτι περισσότερο από ζάλη και δέος. Βάσει των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας από την πατρίδα του CR7, σύλλογος από την Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει κάνει «άρρωστη» προσφορά στον Ρονάλντο για να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου. Η πρόταση προς την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφορά 30 εκατομμύρια ευρώ – με το συμβόλαιο του παίκτη να λήγει σε έναν χρόνο – και όσα αποφάσισαν να προτείνουν οι Σαουδάραβες στον Κριστιάνο θα του γεμίσουν τον λογαριασμό με 250 εκατομμύρια ευρώ για δυο χρόνια παρουσίας στο κλαμπ!

Πάντως, λίγο καιρό πριν είχε διαρρεύσει ότι ο Ρονάλντο θέλει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, προκειμένου να αγωνιστεί σε ομάδα που συμμετέχει στο Champions League. Η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Πορτογάλου επιθετικού, απασχολεί πλέον σχεδόν καθημερινά, τα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Ένας από τους συλλόγους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν την οικονομική ευχέρεια για να αποκτήσουν τον Ρονάλντο, είναι η Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, ο CR7 δεν προβλέπεται να μετακομίσει στην Βαυαρία, όπως προκύπτει από την σχετική τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου και κορυφαίου τερματοφύλακα του παρελθόντος, Ολιβερ Καν. «Μια τέτοια μεταγραφή δεν θα ανταποκρινόταν στην φιλοσοφία μας», τόνισε ο Καν, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό «Kicker», προσθέτοντας ότι η Μπάγερν δεν συνηθίζει να αποκτά τόσο μεγάλους σε ηλικία ποδοσφαιριστές.

Cristiano Ronaldo has a lucrative offer from Saudi Arabia. Manchester United would get 30M for his transfer, while Cristiano gets 250M euros divided over 2 seasons, per TVI & CNN Portugal. https://t.co/TI7Zgmq9r5

— PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) July 13, 2022