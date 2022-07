Αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα: Ο Αυστριακός καγκελάριος προκάλεσε σκάνδαλο

Σκάνδαλο προκάλεσε στην Αυστρία η δήλωση του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα για τον πληθωρισμό, που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι επιλογές είναι δύο: «Αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα». «Αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές μετά: αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα. Και λέω: το αλκοόλ είναι οκ βασικά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όταν κάνεις πρόποση νιώθεις καλά».

Παρότι η δήλωση έγινε σε διάσκεψη του κόμματός του και σε χαλαρή διάθεση, οι πολίτες αλλά και οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν έδειξαν την ίδια διάθεση αστειότητας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ενώ ο αυστριακός Τύπος θέτει το ερώτημα: «Τι συμβαίνει με τον καγκελάριο;».

Στην κομματική διάσκεψη στο Τιρόλο συζητήθηκαν η αύξηση των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος. Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νεχάμερ αποκάλεσε «εχθρούς» τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών, όπως και το «παράλογα υψηλό κόστος ενέργειας». Γι’ αυτό ζήτησε να ληφθούν αντίμετρα για να υπάρξει αντιμετώπισή του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είπε ότι δεν είναι εύκολο. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης.

Karl Nehammer, Chancellor of Austria, on the skyrocketing gas price:

If this trend continues, we will only have two choices: alcohol or psychotropic 💊.

OK then. pic.twitter.com/BsscXwp49P

— Nemo – Russian Amerikan (@Nemo70488915) July 12, 2022