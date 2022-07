Εξοπλιστικά Ελλάδα: Στα “σκαριά” η δεύτερη Belharra

Με την παραδοσιακή τελετή κοπής του πρώτου ελάσματος φρεγάτας Belharra εγκαινιάζεται η κατασκευή της δεύτερης στη σειρά Belharra που προορίζεται για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ενώ ετοιμάζεται ήδη η πρώτη. H τελετή κοπής του πρώτου ελάσματος της δεύτερης Belharra, ή αλλιώς φρεγάτας FDI, για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουλίου, στο ναυπηγείο της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας.

Το πρόγραμμα για την αγορά τριών φρεγατών FDI -συν μία ακόμη σε προαίρεση- για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό υπογράφηκε φέτος, στις 24 Μαρτίου. Λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά, και ενώ η πρώτη φρεγάτα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής, έγινε σήμερα η κοπή του πρώτου ελάσματος της δεύτερης φρεγάτας. Όπως ανακοινώθηκε από τη Naval Group, η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του διευθυντή προγράμματος για τις φρεγάτες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, της Naval Group, Ζιλ Λανγκλουά, όπως και του αρχιπλοιάρχου Θεοχάρη Χατζόπουλου, διοικητή του κλιμακίου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στη Λοριάν.

🇬🇷⚓️🇫🇷 Naval Group Group started the construction of the 2⃣nd FDI frigate for the @NavyGR ! The steel-cutting ceremony took place today in the Naval Group shipyard of Lorient. #navgeek pic.twitter.com/jvtcb8zUoe

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λοριάν για να γιορτάσουμε αυτό το πρώτο μεγάλο βιομηχανικό ορόσημο στην παραγωγή της δεύτερης φρεγάτας για το Ελληνικό Ναυτικό» δήλωσε ο Ζιλ Λανγκλουά, και πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε αυτό το ορόσημο περισσότερο από τρεις μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και δεσμευόμαστε πλήρως να παραδώσουμε τις καλύτερες φρεγάτες στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα». Από την πλευρά του, ο αρχιπλοίαρχος Θεοχάρης Χατζόπουλος επισήμανε ότι «η τελετή κοπής του πρώτου ελάσματος είναι ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα FDI».

«Οι φρεγάτες FDI», συνέχισε, «θα συμβάλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ελληνικού Στόλου και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας των επόμενων δεκαετιών. Η συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού και της ελληνικής βιομηχανίας στο πλαίσιο του προγράμματος FDI αρχίζει να υλοποιείται και υπάρχουν ελπιδοφόρα σημάδια ομαλής και παραγωγικής συνεργασίας». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Naval Group, οι FDI θα ενισχύσουν γρήγορα και βιώσιμα τις δυνατότητες του στόλου επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού καθώς θα παραδοθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το 2025 για τις δύο πρώτες μονάδες και το 2026 για την τρίτη.

The program for 3⃣ frigates + 1⃣ optional was signed in March 2022. Less than 4⃣ months later, and while the 1⃣st frigate is already in production, this steel-cutting ceremony marked an important step in the program and the beginning of the production phase of the 2⃣nd frigate. pic.twitter.com/5ktcg7zsl3

— Naval Group (@navalgroup) July 13, 2022