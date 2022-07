Σύμπαν φωτογραφία: Ιστορική στιγμή για την επιστήμη

Έπειτα από αναμονή μηνών, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μία από τις πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ που ουσιαστικά δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια! Τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου. Αύριο Τρίτη θα δoθούν στη δημοσιότητα άλλες τέσσερις, σηματοδοτώντας την κανονική περίοδο λειτουργίας του Τζειμς Γουεμπ. Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία. Η πρώτη εικόνα είναι μια ματιά στα βάθη του Σύμπαντος σε υπέρυθρο φως. Το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εστίασε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του ουρανού όπου βρίσκεται το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723.

Previewed by President Biden on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of NASA Webb's first full-color images & data will be revealed July 12.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.

Κάθε φωτεινό σημάδι από τα χιλιάδες στη φωτογραφία είναι ένας γαλαξίας σε πολύ μακρινή απόσταση. Κάποιοι είναι από τους πιο αμυδρούς που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, άρα τους βλέπουμε από μια εποχή που το Σύμπαν ήταν ακόμη «νεογέννητο».

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity.

