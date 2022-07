Αεροπλάνο πήρε φωτιά στην προσγείωση: Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ

Φωτιά πήρε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Όπως μπορεί να δει κανείς και στο επίμαχο βίντεο, το αεροπλάνο φαινεται να είναι σταματημένο, ενώ τα φρένα του έχουν αρπάξει φωτιά κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του. Πρόκειται για πτήση της Spirit Airlines κατα τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα το τρομακτικό περιστατικό, ακριβώς πριν φτάσει στον προορισμό του Το ατύχημα δεν πέρασε απαρατήρητο για τους επιβάτες της πτήσης, οι οποίοι εμφανώς πανικοβλημένοι έβλεπαν τους πυκνούς μαύρους καπνούς από τα παράθυρα του αεροσκάφους και πολλοί από αυτούς ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, ενώ αεροσυνοδοί και πιλότοι προσπαθήσαν να καθησυχάσουν το επιβατικό κοινό.

Passengers aboard a Spirit Airlines flight were visibly anxious, after their plane’s brakes caught fire upon landing.

Firefighters put out the blaze — and the airline reported no injuries. pic.twitter.com/BDdZ2ZYOJU

— CBS Mornings (@CBSMornings) July 11, 2022