Πάπιες στην αυλή: Γιατί ζευγάρι συνταξιούχων κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του

Ένα ζευγάρι συνταξιούχων κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του στο Σάιπρες του Τέξας μετά από αγωγή επειδή τάιζαν πάπιες στη γειτονιά του. Η Lakeland Community Homeowners Association κατέθεσε αγωγή εναντίον των Τζορτζ και Καθλίν Ρόου αφότου έλαβαν παράπονα από γείτονές τους, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι πάπιες προκαλούσαν ζημιές στην ιδιοκτησία τους, αναφέρει η Houston Chronicle. Η αγωγή καλεί μεταξύ άλλων το δικαστήριο να διατάξει το ζευγάρι να σταματήσει να ταΐζει «οποιαδήποτε άγρια ζώα στην κοινότητα», αποζημίωση για τις ζημιές συν τα έξοδα των δικηγόρων.

Οι γειτονικοί ιδιοκτήτες του ζευγαριού ισχυρίζονται ότι οι πάπιες αφήνουν περιττώματα στην ιδιοκτησία τους και καταστρέφουν κήπους με τα ράμφη τους, ζητώντας χρηματική αποζημίωση ως και 250.000 δολάρια. «Παραβιάζουν το καταστατικό της κοινότητα με το να ταΐζουν συνεχώς άγρια ζώα στον κοινόχρηστο χώρο», αναφέρεται στην αγωγή. «Συγκεκριμένα, η Καθλίν Ρόου ταΐζει επανειλημμένα πάπιες, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί ότι η δραστηριότητα απαγορεύεται και έχει συμφωνήσει να την σταματήσει».

Εκτός από επιδίκαση χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν επίσης το δικαστήριο να διατάξει το ζευγάρι να σταματήσει να ταΐζει τις πάπιες αλλά και εξουσιοδότηση να προβούν σε κατάσχεση της ιδιοκτησίας τους, εάν δεν καταβάλουν τα απαραίτητα έξοδα.

Το ζευγάρι από την πλευρά του αρνείται τις σχετικές κατηγορίες. Η Καθλίν υποστηρίζει, μάλιστα ότι οι πάπιες «εγκαταλείφθηκαν» στην περιοχή χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιβιώσουν στην άγρια φύση. «Δεν είχαν ποτέ μητέρα», λέει. «Νιώθω σαν να μπαίνω στη θέση τους».

