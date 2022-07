Μεταναστευτικό – Βρετανία: Αρνούνται βίζα σε βρέφος γιατί έχει «στήσει τη ζωή του»

Κάτοικος της Βρετανίας παραμένει εγκλωβισμένη στη Τζαμάικα μετά τη γέννηση του μωρού της καθώς το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν επιτρέπει την είσοδο του βρέφους στη χώρα, επισημαίνοντας πως έχει «μία στημένη ζωή» στο νησί της καραϊβικής. Η 28χρονη Tiffany Ellis έχει άδεια μόνιμης παραμονής στη Βρετανία, όπου ζει από την ηλικία των 8 ετών. Γέννησε τον γιο της Xien Ellis στις 30 Απριλίου του περασμένου έτους και έκτοτε προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Η αίτηση για βίζα στο μωρό, που είχε κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2021 όταν ήταν περίπου 8 μηνών, δεν έγινε δεκτή. Στην επιστολή που έλαβε για την απόρριψη της αίτησης, το ΥΠΕΞ αναφέρει πως η απόφαση «δικαιολογείται από την ανάγκη να τηρηθεί ένας αποτελεσματικός έλεγχος της μετανάστευσης και των συνόρων».

Συμπληρώνεται πως η ζωή του μωρού μπορεί να συνεχιστεί κανονικά στη Τζαμάικα και η μητέρα μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να του στέλνει χρήματα. Ο σύζυγος της Tiffany, Zarren Ellis, και η μεγάλη τους κόρη, η 5χρονη Xianna Ellis, βρίσκονται στο Λονδίνο και γίνεται προσπάθεια να βρεθεί μία λύση στο μείζον ζήτημα. Η Tiffany, ο Zarren και η Xianna ταξίδεψαν στην Τζαμάικα τον Ιανουάριο του 2020 για να παντρευτεί το ζεύγος. Ετοίμαζαν τα απαραίτητα έγγραφα, όταν άρχισαν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού, και τα πλάνα τους άλλαξαν άρδην. Τελικώς, κατάφεραν να νυμφευτούν τον Αύγουστο του 2020.

Mom is a married, legal UK resident who gave birth to Xien Ellis last year in Jamaica. Home Office denied the baby entry to the UK. Says the decision is “justified by the need to maintain an effective immigration and border control”https://t.co/t3XrGpj3Dh

