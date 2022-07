Τζακ Νίκολσον Τζόκερ: Σε δημοπρασία το κοστούμι που φόρεσε στην ταινία «Batman»

Το διάσημο κοστούμι «Τζόκερ» που φόρεσε ο Τζακ Νίκολσον στην ταινία «Batman» του Τιμ Μπάρτον πωλείται σε δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions. Το μοβ, πορτοκαλί και τυρκουάζ ριγέ μάλλινο σταυρωτό σακάκι και ασορτί παντελόνι, το πορτοκαλί σατέν, μακρυμάνικο πουκάμισο, η ριγέ γραβάτα Christian Dior, ένα ζευγάρι μποτάκια μάρκας Robot, κατασκευής Ηνωμένου Βασιλείου και το καπέλο από μοβ τσόχα μάρκας Dobbs πωλούνται σε τιμή εκκίνησης 65.000 δολάρια.

