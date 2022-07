Συναυλία Maneskin Ρώμη: Χιλιάδες κόσμου χωρίς μέτρα – “Καρφί” από τον υπουργό Υγείας

Με μεγάλη προσέλευση ολοκληρώθηκε η συναυλία του γνωστού συγκροτήματος Maneskin στο Τσίρκο Μάσιμο της Ρώμης. Όπως είχε ανακοινωθεί, τη συναυλία των νικητών του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision του 2021, παρακολούθησαν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι. Πρόκειται, κυρίως, για Ρωμαίους, αλλά και για κατοίκους άλλων περιοχών της Ιταλίας. Πολλοί επιστήμονες, τις προηγούμενες ημέρες είχαν ζητήσει την αναβολή της συναυλίας, για να αποφευχθεί διασπορά του κορωνοϊού. Ο δήμος της Ρώμης, όμως, αποφάσισε ότι η έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Suuuuuuper excited to be here!!! 💋 A tra pochissimo Circo Massimoooo 🌟 pic.twitter.com/EgRq4Sae0P

Ο Ιταλός υφυπουργός υγείας, Πάολο Σιλέρι, υπογράμμισε χθες ότι «αν ήταν νέος, θα πήγαινε να δει τους Maneskin, αλλά φορώντας μάσκα». Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, σε συνδέσεις τους με το Τσίρκο Μάσιμο, έδειξαν, τελικά, ότι η συντριπτική πλειονότητα των θεατών ετοιμαζόταν να ακούσει τα τραγούδια του ιταλικού ροκ- ποπ συγκροτήματος χωρίς να έχει λάβει κανένα μέτρο προστασίας: ούτε χρήση μάσκας ούτε τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

thank you for coming to my life and literally saving me @thisismaneskin pic.twitter.com/7flu1oEbsj

— sofi 🇮🇹 CIRCO TODAY (@torneraiidame) July 9, 2022