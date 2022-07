Scorpions – Alice Cooper Athens: Το ελληνικό φαγητό και το τραγούδι που θυμάται ο Μίκι Ντι

Χαμός έγινε στη συναυλία των Scorpions στο ΟΑΚΑ, με guest star τον Alice Cooper και την υπέροχη μπάντα του. Τι αγαπούν όμως περισσότερο στην Ελλάδα; Όταν ο Alice Cooper ρωτήθηκε από την εκπομπή Open Weekend, αν έχει δοκιμάσει την ελληνική κουζίνα, απάντησε: ‘Ναι, ναι. Ζω στην Αριζόνα και τρώμε ελληνικό φαγητό. Η γυναίκα μου και εγώ τρώμε ελληνικό φαγητό συνέχεια. Αγαπώ τα ντολμαδάκια και το σουβλάκι. Πήγα σε ένα ελληνικό εστιατόριο και ήταν υπέροχα. Η ελληνική σαλάτα είναι πολύ καλή’.

Από την πλευρά τους οι Scorpions δήλωσαν εξοικειωμένοι με την ελληνική μουσική. ‘Ναι, ναι… Μίκης Θεοδωράκης. Αλλά θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι που άκουγα μικρός όταν ήμουν εδώ. Είναι το Ώπα, ώπα, ανέφερε ο Μίκι Ντι . ‘Eγώ έχω εμπνευστεί περισσότερο όχι από την ελληνική μουσική, αλλά από τους φιλοσόφους, όπως ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, που μας έχουν δώσει τη Δημοκρατία’, ανέφερε ο Ρούντολφ Σένκερ.

Σείστηκε το ΟΑΚΑ

Το συγκρότημα που σε ακολουθούσε σε ολόκληρη την παιδική σου ηλικία, έδωσε ρέστα – μαζί με τον Alice Cooper στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Τα τελευταία 40 χρόνια μέχρι και σήμερα, το ραδιόφωνο παίζει Scorpions και όλοι γνωρίζουν -αν όχι απ’ έξω, σίγουρα ακουστά- τραγούδια όπως το «Wind of Change».

Το άνοιγμα της μεγάλης αυτής συναυλίας έκανε ο Alice Cooper, με το «Frankenstein», φέρνοντας πάνω στην σκηνή έναν άνθρωπο ντυμένο σαν το γνωστό τέρας. Μαζί του είχε την σπουδαία μπάντα του, τους: Nita Strauss, Ryan Roxie, Chuck Garric, Tommy Henriksen και Glen Sobel.

Η Nita απέδειξε πως πράγματι είναι μία από τις καλύτερες κιθαρίστριες της δεκαετίας, κάνοντας την σκηνή δική της. Μέσα σε όλο το συγκλονιστικό – ανατριχιαστικό δε – σόου, δε μπορεί να παραλειφθεί, το «Poison», στο οποίο τραγούδησε μαζί του όλο το γήπεδο. Την παράστασή του έκλεισε, φορώντας το άσπρο του κοστούμι, και τραγουδώντας μαζί με όλους «School’s Out For Summer», μαζί με μία γεύση από την δική του διασκευή του «The Wall», των Pink Floyd.

Η καλύτερη σκηνική παρουσία από έναν άνθρωπο που έκλεισε φέτος τα 74 του χρόνια. Έφερε στην σκηνή μαζί του εξαιρετικούς καλλιτέχνες, ακόμα και την γυναίκα του, Sheryl Cooper, η οποία ήταν η νύφη αλλά και η γυναίκα με το μωρό.

Όταν οι Scorpions έμειναν και πάλι στην ιστορία

Παρόλο που τα είδωλα του ροκ καθυστέρησαν να βγουν στην σκηνή και μας είχαν όλους να περιμένουμε με ανυπομονησία, έκαναν αυτό το άγχος να αξίζει με το που πάτησαν το πόδι τους πάνω στην σκηνή. Οι Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs και Mikkey Dee, ήρθαν αποφασισμένοι να μας συγκινήσουν, να μας τρελάνουν. Όταν έφτασε η ώρα για το ένα και μοναδικό «Wind of Change», το οποίο αφιερώθηκε στην Ουκρανία, αλλάζοντας μάλιστα τους στίχους του για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτή, μας καθήλωσαν, κάνοντας μας να συγκινηθούμε…

Thank you, Klaus, thank you, Scorpions!

Tonight in Athens pic.twitter.com/qNKaniSsp1 — Sergii Shutenko (@Sergii_Shutenko) July 6, 2022

Ένα από τα καλύτερα κομμάτια της συναυλίας ήταν χωρίς σκέψη, το σόλο του Mikkey στα ντραμς. Στο γήπεδο, υπήρχε… νεκρική σιγή.

Δεν χρειάζονται λέξεις, απλά δυναμώστε το:

Η εξάτμιση μοτοσικλέτας

Ο Klaus έβγαλε το ντέφι του, πέταξε στο κοινό μπαγκέτες και τραγουδούσε ακριβώς όπως στις ηχογραφήσεις, τόσα χρόνια αργότερα. Ο Matthias σόλαρε και επικοινωνούσε μονίμως με το κοινό μόνο με τα μάτια του και αυτό ήταν πραγματικά αρκετό.

Ο Rudolf ένιωθες πως ήταν ακόμα 20 χρονών, χοροπηδούσε στην σκηνή και έβγαλε μία κιθάρα που είχε πάνω της εξάτμιση μοτοσικλέτας.

Ήρθαν και άφησαν για άλλη μία φορά ιστορία, τραγουδώντας στο callback το «Rock You Like a Hurricane»… Μακάρι να ήταν κι άλλο, αλλά… όσο κι αν ήταν δε θα μας έφτανε.