Υπουργός Παιδείας Τζόνσον: Σάλος με την χειρονομία της σε διαδηλωτές

Ακόμα ένα πλήγμα για τους Τόρις στη Βρετανία, αφού οι κάμερες κατέγραψαν την «πιστή» του Μπόρις Τζόνσον, Άντρεα Τζένκινς, να κάνει μια απρεπή χειρονομία. Η βουλευτής των Τόρις έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ το απόγευμα της Πέμπτης για να διαμαρτυρηθεί κατά της κυβέρνησης Τζόνσον. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Τζένκινς αντέδρασε στις φωνές του κόσμου, καθώς περνούσε τις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ για να διοριστεί υπουργός Παιδείας, έπειτα από τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο αρχηγός της Βουλής των Κοινοτήτων, Μαρκ Σπένσερ, είπε ότι εναπόκειται στην κυρία Τζένκινς να «δικαιολογήσει» τις ενέργειές της, ενώ ο πρώην υπουργός Επιστημών, Τζορτζ Φρίμαν, επέκρινε τη συμπεριφορά της ως «αποκρουστική», ενώ επεσήμανε πως μια τέτοια χειρονομία δεν είναι καθόλου σωστή. «Οι υπουργοί πρέπει να θέτουν τα υψηλότερα πρότυπα στην εξουσία. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι αποτρόπαια συμπεριφορά για έναν Υπουργό του Στέμματος», έγραψε ο Φρίμαν στο Twitter, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του αυτή την εβδομάδα. «Ακριβώς γι’ αυτό χρειαζόμαστε νέο Πρωθυπουργό: για να επαναφέρει τον υπουργικό κώδικα και τον σεβασμό στις ευθύνες της υπηρεσίας στα δημόσια αξιώματα», συμπλήρωσε ο Φρίμαν.

Ministers should set the highest standards in office.

I’m sorry but this is appalling conduct for a Minister of the Crown.

This is exactly why we need a new Prime Minister: to restore the Ministerial code & respect for the responsibilities of service in public office. https://t.co/zV1DPUZwL4

— George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) July 9, 2022