Βίντεο με ληστεία: Άντρας αρπάζει την ταμειακή μηχανή από παράθυρο σε fast food

Αυτή είναι η παράξενη στιγμή που ένας άντρας με ψάθινο καπέλο σκαρφαλώνει σε ένα drive-thru κατάστημα της αλυσίδας fast food Wendy’s στη Φλόριντα των ΗΠΑ και κλέβει το συρτάρι από την ταμειακή μηχανή. Την ασυνήθιστη ληστεία κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας και τώρα η Αστυνομία προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψη του ληστή με το ψάθινο καπέλο. Ειδικότερα, το οπτικό υλικό από τη ληστεία έδωσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα, δείχνει τον ύποπτο με ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου Nissan Altima να φτάνει στο κατάστημα για να κάνει μια παραγγελία πριν πλησιάσει στο παράθυρο. Στο παράθυρο, ο άνδρας απειλεί την ταμία με τον όπλο του, ενώ εκείνη προσπαθεί να κλείσει το άνοιγμα του παραθύρου πριν φύγει τρέχοντας, όπως αναφέρει η αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο άντρας βγαίνει από το αυτοκίνητό του και πηδάει από το παράθυρο στο εστιατόριο, αρπάζει το ταμείο με τα μετρητά και μετά ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και φεύγει. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 1.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη του υπόπτου.

CAN YOU ID? On 6/18 at approx. 7:50am on Major Blvd, a man in a black Nissan Altima, wearing a mask covering his face & a straw hat, threatened a Wendy's employee w/ a gun, climbed into the drive-thru window & stole the entire cash drawer.

Any info? 📞 @CrimelineFL **TIPS (8477) pic.twitter.com/7qwY4bjzgU

— Orlando Police (@OrlandoPolice) July 7, 2022