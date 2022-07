Τόνι Σιρίκο πέθανε: “Έφυγε” από τη ζωή ο…. γκάγκστερ στη σειρά «The Sopranos»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Σιρίκο, ο οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός υποδυόμενος τον γκάνγκστερ Πόλι Γουόλνατς στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos» και συμμετείχε συχνά σε ταινίες του Γούντι Άλεν, έφυγε από τη ζωή χθες Παρασκευή σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. nΟ Σιρίκο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά της HBO, που ξεκίνησε το 1999 και γνώρισε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Αν και έπαιξε μικρότερους ρόλους σε έξι ταινίες του Γούντι Άλεν, από το 1994 έως το 2016, ο Σιρίκο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός πριν από τον ρόλο του ως μέλος της μαφιόζικης οικογένειας του Τόνι Σοπράνο, που ενσάρκωσε ο Τζέιμς Γκαντολφίνι. Στη σειρά «The Sopranos» ο Πόλι Γουόλνατς ήταν ένας εγκληματίας που κατά περιόδους επεδείκνυε ευγενή αισθήματα, ορισμένες φορές κωμικός, αλλά πάντοτε πιστός στο αφεντικό του.

