Σκότωσε τον βιαστή του γιου του: Μια δολοφονία σε ζωντανή μετάδοση κι ένα ακόμη τραύμα για το θύμα

Ο Jody Plauché ήταν μόλις 11 ετών όταν απήχθη και βιάστηκε επανειλημμένα από τον δάσκαλό του στο καράτε Jeff Doucet. Tον Μάρτιο του 1984, ο πατέρας του Gary Plauché πήρε θανάσιμη εκδίκηση. Όταν ήταν μόλις 11 ετών, ο Jody Plauché έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Αμερική όταν απήχθη και κακοποιήθηκε από τον δάσκαλό του στο καράτε. Τότε, ο πατέρας του Jody, Gary Plauché, πυροβόλησε τον απαγωγέα και βιαστή του Jody, Jeff Doucet, στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ στη Λουιζιάνα.

Ο Doucet πέθανε και ο Gary έγινε ήρωας, αλλά το παρατεταμένο τραύμα για τον Jody Plauché δεν τελείωσε με τον πυροβολισμό. Ως μαθητής στην τάξη καράτε του Doucet, ο Jody Plauché είδε αρχικά τον εικοσάχρονο εκπαιδευτή του ως τον «καλύτερο του φίλο». Όταν ο Doucet άρχισε να τον κακοποιεί, παρέμεινε σιωπηλός για να αποφύγει να αναστατώσει τους γονείς του ή να βάλει τον Doucet σε μπελάδες. Και όταν ο Doucet πρότεινε να πάνε στην Καλιφόρνια, ο Plauché συμφώνησε με το σχέδιο.

Όμως οι αρχές εντόπισαν γρήγορα τον Plauché και τον απαγωγέα του. Και όταν έφεραν τον Doucet στη Λουιζιάνα για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, ο εξαγριωμένος πατέρας του Plauché, ο Gary Plauché, περίμενε στο αεροδρόμιο με ένα όπλο. Από τότε, ο Jody Plauché εργάστηκε σκληρά για να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη – και να συγχωρήσει τον πατέρα του. Περιέγραψε λεπτομερώς τις εμπειρίες του στο βιβλίο του του 2019, “Why, Gary, Why?”: The Jody Plauché Story, και μιλάει συχνά για το πώς οι γονείς μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κακοποιητές. Αυτή είναι η ιστορία του.

Γεννημένος στις 27 Απριλίου 1972, ο Jody Plauché μεγάλωσε στο Baton Rouge της Λουιζιάνα με τους γονείς του, Gary και June, και τρία αδέλφια. Το 1983, όταν ο Jody ήταν περίπου 10 ετών, οι γονείς του έγραψαν τον ίδιο και τα αδέλφια του σε ένα μάθημα Χαπκίντο που διηύθυνε ένας πρώην πεζοναύτης ονόματι Jeff Doucet. Στην αρχή, ο Doucet φαινόταν να είναι μια ευλογία. Σύμφωνα με την Washington Post, έβαλε τα αγόρια Plauché σε φόρμα. Υπό την καθοδήγησή του, ο Jody κέρδισε ακόμη και ένα τρόπαιο στο Fort Worth Pro-Am. «Είναι ο καλύτερος φίλος όλων μας», δήλωσε τότε ο Plauché σε τοπική εφημερίδα.

