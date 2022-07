Μάτζικ Τζόνσον Ελλάδα: “Τρελαμένος” στην Ακρόπολη ο θρύλος του NBA

«Μαγεμένος» από τις ομορφιές της Ελλάδας δείχνει πως είναι ο θρύλος του NBA, Μάτζικ Τζόνσον. Ο πρώην άσος των Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της χώρας μας, διαφημίζοντάς την μέσα από τις αναρτήσεις του. Ο 67χρονος Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας, μαζί με την σύζυγό του Κούκι και αγαπημένους φίλους – μεταξύ τους και ο ράπερ LL Cool J, βρέθηκαν ξανά την Ελλάδα για διακοπές – πέρυσι είχαν κάνει κρουαζιέρα στα νησιά του Ιονίου – και φέτος, μετά από μια στάση στη Σαντορίνη, επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, περπάτησαν στο κέντρο της Αθήνας, με τον Μάτζικ Τζόνσον να μοιράζεται φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθήνας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσσερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα, όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 π.Χ., τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέχθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτίστηκε το 174 μ.Χ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον. Στις φωτογραφίες που την συνόδευαν, πόζαρε με την σύζυγό του Κούκι επάνω στην Ακρόπολη , έδειξε τα Προπύλαια αλλά και το Ηρώδειο. Σε μία άλλη όμως, φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε από έναν άνδρα που ήταν ντυμένος σαν αρχαίος Έλληνας πολεμιστής, που φωτογραφήθηκε μαζί του κρατώντας την ασπίδα του (ενώ ο LL Cool J κράτησε το δόρυ).

the Propylaea, the Temple of Athena Nike built in 431 BC, the Temple of the Maidens (Erechtheion), and the Odeon of Herodes Theater built in 174 AD. pic.twitter.com/WeHKKlWPTq — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Η βόλτα στον Ισθμό της Κορίνθου

Λίγη ώρα αργότερα, ο Μάτζικ Τζόνσον ανάρτησε μία ακόμη φωτογραφία, αυτή τη φορά από τον Ισθμό της Κορίνθου, όπου πέρασαν με το πολυτελές γιοτ με το οποίο ταξιδεύουν. «Η Κούκι κι εγώ στη διώρυγα της Κορίνθου. Με μήκος 4 μίλια, ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1890 και συνδέει τον Κορινθιακό Κόλπο με το Ιόνιο Πέλαγος, τον Σαρωνικό και το Αιγαίο» έγραψε στην ανάρτησή του. Σύμφωνα με το TMZ, αυτό το ταξίδι κοστίζει περίπου 150.000 δολάρια την ημέρα, μόνο για το πολυτελές σούπερ γιοτ. Η θαλαμηγός, η οποία ονομάζεται Solandge, έχει μήκος 85 μέτρα και διαθέτει 8 καμπίνες για 12 άτομα και μπορεί να φιλοξενήσει πλήρωμα έως και 34 άτομα. Το πλοίο – που κατασκευάστηκε το 2013 και ανακαινίστηκε το 2019 – είναι γεμάτο με ανέσεις, όπως τζακούζι, πισίνα, γυμναστήριο σάουνα, κινηματογράφο, ακόμη και ελικοδρόμιο.