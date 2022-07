Κύργιος Wimbledon: Χωρίς αγώνα στον τελικό – Αποσύρθηκε ο Ναδάλ

Άδοξο τέλος έχει η συμμετοχή του Ραφαέλ Ναδάλ στο Wimbledon, με τον Ισπανό να αποσύρεται από το τουρνουά εξ αιτίας του τραυματισμού στους κοιλιακούς. «Δεν είχε νόημα να παίξω, δεν θα μπορούσα να κερδίσω δύο ματς. Δεν μπορώ να ρισκάρω και να μείνω έξω δύο-τρεις μήνες» δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο 36χρονος Ισπανός από το Λονδίνο. Aυτή η εξέλιξη ευνοεί τον Νικ Κύργιο που από την στιγμή που αποσύρθηκε ο Ναδάλ παίρνει αυτομάτως εισιτήριο τελικού! Εκεί ο Ελληνοαστραλός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (10/7) τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Κάμερον Νόρι.

Ο 36χρονος Ναδάλ έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το Wibledon όπου θα διεκδικούσε τον 23ο τίτλο του σε Grand Slam, λόγω ενός χρόνιου προβλήματος με το γόνατο του, που επιβαρύνθηκε στο Roland Garros (το οποίο κατέκτησε). Η υπερπροσπάθεια που έκανε για να τα καταφέρει και στο Λονδίνο ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, αλλά το λαβωμένο κορμί του τον πρόδωσε στο πρώτο σετ του προημιτελικού με τον Αμερικανό Φριτζ. Εκεί αν και προηγήθηκε με 3-1 γκέιμς σε μια προσπάθεια του υπέστη θλάση στους κοιλιακούς με τους προπονητές και τα μέλη της οικογένειας του να του ζητούν να αποχωρήσει. Ο ίδιος όμως ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε συνέχισε τον αγώνα καταφέρνοντας τελικά να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ.

