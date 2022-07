Ουκρανία πόλεμος: Η Βραζιλιάνα μοντέλο που ήταν sniper, σκοτώθηκε από ρωσικό πύραυλο

Είχε παρατήσει τη γκλαμουράτη ζωή και πήγε να πολεμήσει στην Ουκρανία τους εισβολείς Ρώσους. Ο λόγος για την Thalita do Valle, μοντέλο από τη Βραζιλία, η οποία είχε μεταβεί στο Χάρκοβο και πολεμούσε ως ελεύθερη σκοπευτής. Στις 30 Ιουνίου όμως σκοτώθηκε από ρωσικό πύραυλο, καθώς επίσης και ο συμπατριώτης της στρατιώτης Ντάγκλας Μπουρίγκο που την αναζητούσε. Ο αδερφός της Thalita, Theo Rodrigo Viera, είπε ότι η αδερφή του ήταν ήρωας και επαίνεσε την 39χρονη που διακινδύνευσε τη ζωή της για να σώσει άλλου, στις τρεις εβδομάδες που πολεμούσε.

Thalita do Valle is the other brazilian mercenary that died in Ukraine(Kharkov) pic.twitter.com/nie5YpCR6t — Rosa Lux 🇵🇸 (@luxrosalux) July 3, 2022

Η Thalita είχε βρεθεί και στο παρελθόν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, όπου είχε επιζήσει από ακόμη μία βομβιστική επίθεση. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, η επικοινωνία με την οικογένειά της ήταν πολύ περιορισμένη καθώς τους είπε ότι τα κινητά τηλέφωνα παρακολουθούνταν από ρωσικά drones και μπορούσε μόνο να τηλεφωνήσει για να τους ενημερώσει ότι ήταν καλά και ασφαλής.

🕯️🙏🕯️| Condolences to the family of Thalita Do Valle. 🇧🇷🇺🇦🇷🇺 | it has officially been confirmed that the Brazilian model turned volunteer fighter for #Ukraine was killed last week by Russians in Kharkov, after previously being the sole survivor of a missile strike by Russia. pic.twitter.com/ZAX1zJURLI — Terror Alarm (@terror_alarm) July 6, 2022

Ως εκ τούτου, η τελευταία φορά που η Thalita μίλησε πραγματικά με την οικογένειά της, ήταν την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε μόλις φτάσει στο Χάρκοβο. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Thalita είχε πολεμήσει το ISIS στο Ιράκ, έχοντας «ανεβάσει» μάλιστα και βίντεο στο κανάλι της στο YouTube. Οι εμπειρίες της στο Ιράκ πρόκειται να καταγραφούν σε βιβλίο. Εκτός από τη στρατιωτική της καριέρα, η Thalita σπούδασε επίσης νομικά και συμμετείχε σε διασώσεις ζώων με ΜΚΟ.