Δένδιας – συνέδριο Economist 2022: «Όσα θεωρούσαμε δεδομένα έχουν χαθεί»

Στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και στη χαμένη ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στο Λαγονήσι. «Η διεθνής κοινότητα αντιμετώπιζε τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ως ένα περιφερειακό ζήτημα, ωστόσο, αντίστοιχες πρακτικές έχουν πλέον παγκόσμια διάσταση» παρατήρησε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια επισημαίνοντας ότι: «Όσα θεωρούσαμε δεδομένα έχουν χαθεί».

Ο ίδιος τάχθηκε εμφατικά υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως είπε, ως απάντηση στα απολυταρχικά καθεστώτα και τα εργαλεία προπαγάνδας τους. Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά του ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης, σχολίασε από το βήμα του Economist πως «η Ελλάδα εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και είναι αξιόπιστη. Βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δυνατότητες της χώρας να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο, καθώς και στις αξίες που ενώνουν Ελλάδα και ΗΠΑ: «δημοκρατία, κράτος δικαίου, εθνική ακεραιότητα και κυριαρχία, ελευθερίες». Σημείωσε δε ότι αυτές είναι οι αξίες που επλήγησαν στην περίπτωση της Ουκρανίας, καλώντας σε διεθνή συστράτευση για τη στήριξη της χώρας. «Είναι πιο ουσιαστικό σήμερα να είσαι πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και αυτό οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά των προκατόχων μου», σημείωσε ο κ. Τσούνης, αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι αυτή «δεν είναι μια εύκολη περιοχή».

Με τη σειρά του ο πρόεδρος του «Martens Centre», Mikulas Dzurinda αναφέρθηκε στην ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο χρόνος τρέχει και νέες προκλήσεις αναδύονται. Αυτό που θεωρώ απαραίτητο σε αυτούς του καιρούς είναι να απαλλαγούμε από τις δύο «αχίλλειες πτέρνες» που αντιμετωπίζουμε: την ενεργειακή μας εξάρτηση από τη Ρωσία και τη στρατιωτική μας αδυναμία στην Ευρώπη».

.@MDzurinda: ‘Time is running and new challenges are emerging. What I take as indispensable in these times is to get rid of two Achilles' heels that we face: our energy dependence on Russia and our military weakness in Europe.’ #EconRoundtableGR @MartensCentre pic.twitter.com/8YYjFHCRhY

