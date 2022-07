Κυβέρνηση Τζόνσον – παραιτήσεις: Πολιτική κρίση στην Βρετανία

Δύο κορυφαίοι υπουργοί του Μπόρις Τζόνσον υπέβαλαν την παραίτησή τους, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση της Βρετανίας. Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν αργά σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, βυθίζοντας σε κρίση την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Ο Τζάβιντ δήλωσε πως ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά προς το εθνικό συμφέρον μετά από μια σειρά σκανδάλων, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με ήσυχη τη συνείδησή του» ενώ από την πλευρά του ο Σουνάκ, με επιστολή του παράλληλα που ανάρτησε στο twitter, γνωστοποιώντας την παραίτησή του από το πόστο του υπουργού Οικονομικών είπε πως με δισταγμό πήρε την απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».

«Ήταν προνόμιο που μου ζητήθηκε να επιστρέψω στην κυβέρνηση για να υπηρετήσω ως υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας». Εμείς (σσ. το Συντηρητικό Κόμμα) μπορεί να μην ήμασταν πάντα δημοφιλείς, αλλά ήμασταν ικανοί να ενεργούμε για το εθνικό συμφέρον. Δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι πολίτες συμπεραίνουν ότι τώρα δεν είμαστε τίποτα από τα δύο. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι σαφές για εμένα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει υπό την ηγεσία σας (σσ. Μπόρις Τζόνσον) και ως εκ τούτου έχετε χάσει και την εμπιστοσύνη μου», γράφει στην επιστολή παραίτησής του ο πρώην- πλέον- υπουργός Υγείας.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022