Κοπεγχάγη επίθεση: Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης – Ανήλικοι οι 2 από τους 3 νεκρούς

Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός ενόπλου, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη την Κυριακή. Δύο 17χρονοι Δανοί–ένας άνδρας και μια γυναίκα–και ένας 47χρονος Ρώσος κάτοικος Δανίας είναι οι νεκροί, ενώ 4 άνθρωποι, δύο Δανοί (19 και 40 ετών) και δύο Σουηδοί πολίτες (50 και 16 ετών) νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης Ζόρεν Τόμασεν δήλωσε ότι ο 22χρονος Δανός, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση λίγο μετά την επίθεση, επέλεξε τα θύματά του «στην τύχη» και πρόσθεσε ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας δεν φαίνεται να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή ο ύποπτος να είχε συνεργούς.

Today, white supremacist Noah Esbensen went on a shooting rampage in #Copenhagen.

His manifesto echoed #ElPaso, #Cristchurch & #Pittsburgh’s terrorist attacks.

He called himself a "crusader fighting to cleanse 🇩🇰 of Muslim invaders.”

Right wing rhetoric is inspiring terrorism. pic.twitter.com/ViDCTFJSu7

— Rula Jebreal (@rulajebreal) July 4, 2022