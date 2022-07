Εμβολιασμός παιδιών: Ο σχεδόν 4χρονος Έλμο από το «Sesame Street»… τσιμπήθηκε!

Ο πρωταγωνιστής της παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Sesame Street» Έλμο 3,5 ετών έκανε το εμβόλιο κατά της COVID-19, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό που έχει την παραγωγή του σόου, «Sesame Workshop». Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε με τον μπαμπά του για τη στιγμή του εμβολίου. «Ένιωσα ένα μικρό τσίμπημα, αλλά ήταν εντάξει», παραδέχθηκε ο Έλμο. Από την μεριά του ο μπαμπάς του Έλμο έκανε πολλές ερωτήσεις στον παιδίατρο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι οι εμβολιασμοί είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί για τα παιδιά.

«Είναι η σωστή απόφαση;» Μίλησα με τον παιδίατρό μας για να μπορέσω να κάνω τη σωστή επιλογή», είπε ο μπαμπάς Louie. «Έμαθα ότι ο εμβολιασμός του Έλμο είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνον, για τους φίλους μας, τους γείτονές μας για να απολαμβάνουν τα πράγματα που αγαπούν».

Να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της covid-19 για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, – περίπου 18 εκατομμύρια – σύμφωνα με τo ΑP.

It's okay to have questions about COVID-19 vaccines for children! Elmo's dad Louie talked to their pediatrician, and learned that Elmo getting vaccinated is the best way to keep him and his whole neighborhood safe and healthy! #CaringForEachOther pic.twitter.com/aWkCfysJPE

— Sesame Street (@sesamestreet) June 28, 2022