Αεροσκάφος με τρύπα στην άτρακτο: Μια… αξέχαστη πτήση

Για περίπου 14 ολόκληρες ώρες πετούσε ένα γιγαντιαίο Airbus A380 της Emirates με μια αρκετά μεγάλη τρύπα στην άτρακτο, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ταξιδιώτες. Το περιστατικό, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία, συνέβη την Παρασκευή 1η Ιουλίου. Πρακτικά το αεροσκάφος έκανε όλη την πτήση από το Ντουμπάι ως το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας. Επιβάτες υποστηρίζουν ότι η τρύπα, στην αριστερή πλευρά, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή λίγο αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τον ωκεανό.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear. https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και τον ένιωσα και μέσα από το πάτωμα», δήλωσε ένας επιβάτης, στην αυστραλιανή εφημερίδα The Courier Mail και πρόσθεσε ότι το πλήρωμα παρέμεινε ήρεμο. Η Aviation Herald ανέφερε ότι οι πιλότοι είχαν επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου στο Μπρισμπέιν πριν από την προσγείωση. Όπως είπαν, υποπτεύονταν ότι είχε σκάσει ένα ελαστικό κατά την απογείωση και ζητούσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την προσγείωση, η οποία έγινε με ασφάλεια και χωρίς τραυματισμούς.

Emirates A380 flies from Dubai to Brisbane with a hole in its fuselage after being damaged on takeoff from a blown tyre. The aircraft is still on the ground in Brisbane following the incident. pic.twitter.com/CwoMJKaL2L

