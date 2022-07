Τσιτσιπάς – Κύργιος Wimbledon: Ο Τζόκοβιτς “παίρνει” θέση στην κόντρα

Η κόντρα Στέφανου Τσιτσιπά και Νικ Κύργιου, κυριαρχεί ακόμη στις συζητήσεις στο Wimbledon και μάλιστα ρωτήθηκε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς γι’ αυτό. Σε κουβέντα που είχε με Σέρβους δημοσιογράφους, είπε αρχικά: «Οι απόψεις διίστανται για αυτό το ματς. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε πως οτιδήποτε προσελκύει το ενδιαφέρον είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω 100%. Υπάρχουν αθλητικές αξίες και συμπεριφορές που εμείς θέλουμε να δούμε στο court, μεταξύ μας οι συναθλητές.»

»Εγώ αποβλήθηκα πριν από δύο χρόνια όταν χτύπησα την επόπτρια με την μπάλα, άρα δεν μπορώ να μιλήσω σαν κάποιος που δεν έχει κάνει τίποτα κακό στο court, σαν κάποιος που δεν έχει σπάσει ποτέ ρακέτα. Απεναντίας, πολλές φορές έχω συμπεριφερθεί άσχημα και αντιαθλητικά από άποψη συναισθηματικών ξεσπασμάτων, αλλά πάντα προσπαθώ να συμπεριφέρομαι με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλό μου».

Στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς στάθηκε στην μη αποβολή του Τσιτσιπά από το χτύπημα με το μπαλάκι προς την κερκίδα. «Ήταν τυχερός, καθώς όταν χτύπησε το μπαλάκι με δύναμη στο ματς με τον Νικ Κύργιο δεν πέτυχε κάποιον άνθρωπο. Υπάρχουν παίκτες των οποίων η συμπεριφορά σε προκαλεί ή σε εκνευρίζει και αντίπαλοι που δεν σε κάνουν να νιώθεις έτσι. Είναι ατομικό άθλημα, είμαστε όλοι διαφορετικοί και είναι σχετικό το τι είναι καλό και τι όχι. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές για ό,τι συνέβη σε αυτό το ματς. Αυτό που συνέβη σε μένα στο US Open παραλίγο να συμβεί στον Τσιτσιπά.

Ήταν τυχερός, γιατί δεν χτύπησε κανέναν απευθείας στο κοινό, παρότι η μπάλα χτύπησε στον τοίχο και μετά κάποιον στην εξέδρα. Χτύπησε την μπάλα αρκετά δυνατά. Έχω ζήσει τέτοια κατάσταση στο παρελθόν και ξέρω πόσο εκνευριστικό μπορεί να γίνει στο court. Παρόλα αυτά, ντρέπομαι και πάντα μετανιώνω όταν κάνω ένα τέτοιο λάθος. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο του τένις, διότι ξέρω ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή» σχολίασε ο Σέρβος τενίστας, καταλήγοντας: «Ελπίζω να καταλάβει ο Τσιτσιπάς ότι είναι λάθος και ότι ήταν τυχερός, ρισκάροντας να χτυπήσει κάποιον και να αποβληθεί από το ματς».

