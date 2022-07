Ρονάλντο τέλος: Και ξαφνικά… βόμβα

Και ξαφνικά «βόμβα» από τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Εδώ και ημέρες γράφονταν σενάρια στα ΜΜΕ της Μεγάλης Βρετανίας για την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα οι “Times” έρχονται να τα επιβεβαιώσουν και να ενημερώσουν ότι ο Πορτογάλος ζήτησε από τη διοίκηση του κλαμπ να αποχωρήσει. Ο 37χρονος άσος που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του βλέπει ότι η Γιουνάιτεντ δεν έχει διάθεση να κινηθεί για σοβαρή ενίσχυση στο μεταγραφικό παζάρι και δεν είναι διατεθειμένος να παλεύει για να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη και να ακούει όλη τη γκρίνια αφού οι οπαδοί τα έχουν βάλει με τα αφεντικά.

Η έλλειψη πίστης στο project που του παρουσιάστηκε όταν υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι μετά τις αποχωρήσεις δύο προπονητών (Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, Ραλφ Ράνγκνικ) έπαιξαν επίσης ρόλο στη φερόμενη αλλαγή στάσης του απέναντι στο ενδεχόμενο παραμονής, ακόμα κι αν η Γιουνάιτεντ προσέλαβε τον Έρικ Τεν Χαγκ για να ξεκινήσει από την αρχή μια νέα εποχή με πιο στέρεες βάσεις. Το συμβόλαιο λήγει το 2023 αλλά ο Ζόρζε Μέντες ψάχνει καλή πρόταση για να πληρωθεί η Μάντσεστερ για να τον αποδεσμεύσει. Μπάγερν και Τσέλσι παρουσιάζονται ως τα μεγάλα φαβορί, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο απόκτησής του τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τους Times η Γιουνάιτεντ περιμένει πρόταση υψηλότερη από το ποσό που κατέβαλε για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους το 2021(15 εκατ. ευρώ +8).Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ως είδηση η συνάντηση του Μέντεζ με το νέο αφεντικό της Τσέλσι τον Τοντ Μπέλι με θέμα συζήτησης τον Ρονάλντο. Το θέμα είναι αν και ο Ρονάλντο θα ήθελε να παραμείνει στην Αγγλία. Από την άλλη η Μπάγερν Μονάχου ψάχνει παίκτη για να καλύψει το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

