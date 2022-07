Ξενοδοχείο με ρομπότ: Στο «Henn na»νιώθετε VIP

Σύμφωνα με το Guinness World Records, το Henn na Hotel στην Ιαπωνία είναι το πρώτο ξενοδοχείο με προσωπικό που απαρτίζεται από ρομπότ. Εδώ, πολύγλωσσα ανθρωποειδή ρομπότ αλλά και bot δεινοσαύρων χειρίζονται την ρεσεψιόν και μικρότερα μηχανήματα περιμένουν τους επισκέπτες μέσα στα δωμάτια.«Henn na» σημαίνει παράξενο στα ιαπωνικά, αν και η Uniq Hotels επισημαίνει επίσης ότι μια εναλλακτική μετάφραση είναι «που αλλάζει», αντιπροσωπεύοντας τη συνεχή φιλοδοξία της εταιρείας να αψηφά τους κανόνες, εισάγοντας νέα στάνταρ άνεσης.

Το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας άνοιξε στο Ναγκασάκι το 2015, αλλά η καινοτομία τράβηξε εκ νέου την προσοχή του ίντερνετ μετά από ένα βίντεο στο TikTok του Ιάπωνα blogger Allstar Steven. Έκτοτε, έχουν ανοίξει σχεδόν δύο δωδεκάδες Henn na Hotels, συμπεριλαμβανομένου ενός στη Νέα Υόρκη.

The Henn na hotel in #Japan ran by A.I robots. #AvoidTheMachines pic.twitter.com/PX0vu7Y8FX

Αν και η αυτοματοποίηση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά βοηθητική σε καθημερινές δραστηριότητες, ο φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μια μέρα να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχει εξαφανιστεί. Οι επικριτές μπορούν να ωστόσο να ησυχάσουν προσωρινά, καθώς —παρά τα φιλόδοξα όνειρά του— το Henn na Hotel αποτελεί απόδειξη ότι η ανθρώπινη επαφή είναι αναντικατάστατη, τουλάχιστον στον κλάδο των υπηρεσιών.

Uh…how have I not been aware of the fact that my new best friend lives half a block away from the ⁦ @CompoundAmerica ⁩ studio? I don’t know what ur story is, “Henn na Hotel”, but I like ur style. (I’m also gonna steal ur animatronic T-Rex.) pic.twitter.com/EuTjtNen2Y

Το 2019, το Business Insider ανέφερε ότι το ξενοδοχείο του Ναγκασάκι αναγκάστηκε να «απολύσει» τα μισά από τα 243 ρομπότ του μετά από καταγγελίες τόσο από τους επισκέπτες όσο και από το ανθρώπινο προσωπικό. Τα ρομπότ κατέληξαν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό ως βοηθοί, παλεύοντας να απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις. Επιπλέον, το ανθρώπινο προσωπικό χρειάστηκε να εργάζεται υπερωρίες για να επισκευάζει δυσλειτουργικά μηχανήματα. Αυτή η συχνή συντήρηση δεν ευνοούσε επίσης τα οικονομικά του ξενοδοχείου.

#GoodMorningTwitterWorld #SaturdayMood

Time for travel 🧳?

Traveling to #Japan? 🤔

Would you like to stay in a fully automated hotel in Japan?

The Henn na Hotel is powered by #AI / #robotics 🤖

YouTube : Discover with Ruhi Cenet

via @alvinfoo pic.twitter.com/AEftkGQbSX

— Marios Karatzias (@MariosKaratzias) April 2, 2022