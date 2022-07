Ερντογάν για παραβιάσεις στο Αιγαίο: «Δεν θέλουμε πόλεμο με την Ελλάδα»

Η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, αλλά θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» του τουρκικού εναέριου χώρου, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία ημέρα μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δηλώσεις του μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, ρωτήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο άμβλυνσης της έντασης, μετά τις δηλώσεις του Κυριάκο Μητσοτάκη υπέρ της Τουρκίας για το θέμα της τρομοκρατίας. Όπως είπε, δεν σκέφτεται καμία συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αν και όπως είπε, πολλοί ηγέτες έκαναν προσπάθεια «να τους συμφιλιώσουν» στη Μαδρίτη.

«Δεν έχουμε καμία επιθυμία να μπούμε σε πόλεμο με την Ελλάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, αυτό είναι το πρόβλημα», τόνισε ο Ερντογάν. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την Ελλάδα για «παραβιάσεις». «Έκαναν 147 αεροπορικές παραβιάσεις μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αν είμαστε γείτονες, αν είμαστε φίλοι, αν θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, γιατί παραβιάζετε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές; Φυσικά, όταν κάνετε τέτοιες παραβιάσεις, τότε ποιο είναι το δικό μας καθήκον; Η αεροπορία μου θα σηκωθεί κι αυτή και θα σας δώσει την εικόνα και την οπτική που χρειάζεστε. Αυτό κάνει η αεροπορία μας», ανέφερε.

#URGENT Türkiye has no desire to go to war with Greece, says President Erdogan, adding that Athens did not keep promises, violated air space 147 times

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 1, 2022